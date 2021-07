Zendaya, sorprendida por la polémica de Lola Bunny y su cambio de diseño

CIUDAD DE MÉXICO.- La revelación de la actriz y cantante Zendaya como la nueva voz de Lola Bunny en “Space Jam: A New Legacy” fue bien recibida por sus fans.

Sin embargo, hubo cierta incomodidad dentro de la comunidad de seguidores de la película quienes se manifestaron en redes sociales contra la producción debido al cambio de diseño del personaje.

Durante una reciente entrevista con Entertainment Weekly, Zendaya y el director Malcolm D lee. han compartido su reacción ante esta controversia, mostrando empatía por los fans de la cinta original.

El director de esta nueva entrega había declarado que la intención de este cambio era precisamente la de despejar su sexualización, y que no tenía una idea de que la gente comenzara a quejarse solo porque el personaje ya no tenía pechos.

“Entiendo que la gente no quiere que las cosas cambien, pero creo que necesitábamos algo de evolución con ella, no objetivándola sino haciéndola fuerte y femenina. Y, sí, teníamos a todas estas otras mujeres que decían: ‘¡Oh, puedes ser fuerte y tener pechos grandes!’ Claro que puedes, pero estamos hablando de una conejita de dibujos animados, no de mujeres“, remarcó.

No sabía que esto pasaría. Definitivamente la amamos, pero no sabía que sería tanto centro de atención como lo fue”, comentó por su parte Zendaya entre risas.

“Pero entiendo, ella es un personaje entrañable”. La actriz reconoce que se trata de un personaje importante en la infancia de muchas personas que crecieron con ella, por lo que puede entender el sentido de protección hacia ella.

Zendaya declaró que ella solo se limitó a ofrecer sus servicios para lo que el director y los productores necesitaran de su actuación, pero que finalmente se siente realmente agradecida de contar con la oportunidad de participar en la cinta.

El director de la nueva “Space Jam” remarcó que no esperaba generar una discusión tan extraña con el rediseño de Lola Bunny, señalando que entiende los motivos por los que la gente no desea que las cosas cambien.

“Pero creo que necesitábamos algo de evolución con ella, no objetivándola sino haciéndola fuerte y aún femenina”.

“Space Jam: A New Legacy” se estrenará el 16 de julio.