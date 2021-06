Meryl Streep confiesa haber pasado por problemas al grabar "El diablo viste a la moda"

CIUDAD DE MÉXICO. - Meryl Streep, actriz y cantante estadounidense candidata en 21 ocasiones al Premio Oscar, confesó que su icónico y recordado papel en “El diablo viste a la moda” (2006) la deprimió al punto que abandonó su pasión por la actuación.



En entrevista con Entertaiment Weekly y con motivo de los 15 años del lanzamiento de la película, entrevistaron a la reconocida actriz de 71 años al lado de Anne Hathaway y Emily Blunt, quienes aprovecharon para revelar detalles unidos del filme.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase



En la charla, Streep confesó lo difícil que le fue grabar una película así, sobre todo por su personaje, la editora en jefe “fría y despiadada” de la famosa revista Runway, expresando que esto la hizo sentirse “miserable”.



Las confesiones de Meryl Streep



Fue horrible. Me sentí miserable en mi tráiler. Podría escuchar a todos reír. Estaba tan deprimida. Dije: ´Bueno, es el precio que pagas por ser el jefe´. Esta es la última vez que intento hacer un personaje así”, expresó la actriz.



Ante esto, Emily Blunt comentó que su compañera de trabajo no mostraba emociones durante las grabaciones y que sus actitudes fueron cambiando poco a poco, “Meryl es muy sociable y divertida, pero de alguna manera el rodaje no fue lo mejor para ella. Era como si fuera inaccesible; podías acercarte a ella y decirle algo divertido, pero para ella no lo era”, expresó la actriz.



Por otro lado, Hathaway añadió que esta transformación le ayudó en la creación de su papel, pero que no era “del todo cómodo verla de esa forma” por la personalidad que solía tener antes.



“Me sentí intimidada, pero siempre me sentí cuidada. Sabía que cualquier cosa que estuviera haciendo para crear ese miedo me beneficiaba porque también ella me estaba cuidado”, aseguró la intérprete estadounidense.



Debido a su personaje, Meryl Streep ganó su tercer Óscar en 2012, a la mejor actriz por “La Dama de Hierro”, el cual fue su apodo por su personaje en “The Devil Wears Prada”.