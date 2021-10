Zendaya revela qué es lo que más le gustó de Tom Holland

ESTADOS UNIDOS.- Zendaya fue elegida para protagonizar la portada de InStyle en el próximo número Best Dressed de la edición de noviembre . En ella ofreció una entrevista donde compartió detalles de su relación con Tom Holland y habló de lo que más le gusta del actor. Luego de mucho tiempo de rumores, su noviazgo se confirmó el pasado julio, cuando fueron vistos besándose por primera vez en un auto en Los Ángeles.

En la entrevista la actriz fue cuestionada sobre qué admira más de Tom Holland y no escatimó en elogios sobre el joven Spider-Man. "Hay muchas cosas, obviamente, que aprecio", dijo la actriz de Spider-Man: No Way Home a la revista. "Desde el punto de vista del actor, aprecio que realmente le guste ser Spider-Man. Es mucha presión, asumes el papel de un superhéroe dondequiera que vayas. Para el niño pequeño que pasa, eres Spider-Man. Yo creo que lo manejó muy bien".

Zendaya también elogió la dedicación de Holland a su trabajo y describió al actor como un perfeccionista, igual que ella. "Nuestro director me permitió entrar todos los días [del rodaje]", explicó. "Y fue genial ver cómo se preocupa tanto por su trabajo y por hacerlo bien. Lo vi hacer una escena de pelea todo el día, lo cual es agotador. Hacía un movimiento, regresaba a los monitores, lo miraba, y decía, 'Puedo hacerlo mejor'. Yo estaba como, 'Amigo, lo tienes'. Pero él quiere que seamos perfectos, y realmente lo aprecio".

Finalmente agregó que Tom es muy carismático y divertido y que tiene la habilidad de hacer quue cualquiera se sienta cómodo a su lado. En el tiempo que tienen como pareja, la actriz ha hecho breves, pero profundas declaraciones sobre el británico; parece que, ya sea como colega o como amigo, Zendaya no duda en mostrar su admiración por Holland.



Su próximo estreno

La carrera de Zendaya no hace más que ascender, la actriz de 25 años está conquistando la industria de la moda y del cine. Su más reciente trabajo fue en la película Dune, la cinta de ciencia ficción dirigida por Denis Villeneuve donde compartió pantalla con un elenco de primera en el que descatan Timothée Chalamet, Javier Bardem, Stellan Skarsgård y Oscar Isaac.

La historia es una adaptación de la novela homónima de Frank Herbert. Ya en los 80 David Lynch llevó la historia a la pantalla grande con notable éxito y aunque al principio los rumores aseguraban que la nueva película era un remake del clásico ochentero, Villeneuve aclaró que se basará fielmente en la novela. La cinta llegará a los cines mexicanos el 21 de octubre mientras que la tercera entrega de Spider-Man se estrenará el 17 de diciembre.