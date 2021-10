Así luce Timothée Chalamet vestido de Willy Wonka para su próxima película

ESTADOS UNIDOS.- Durante los últimos años, el actor estadounidense logró ganarse el cariño del público gracias a su talento, carismo y su apariencia física que cautivó a varios fans, e incluso celebridades. Es por ello que, Timothée Chalamet sorprendió a sus seguidores al publicar el primer vistazo de su próxima película "Wonka", en la cual dará vida al excéntrico chocolatero en la producción de Warner Bros.

La nueva adaptación de "Charlie y la fábrica de chocolate" se trata de una precuela, la cual explorará cómo es que el distinguido personaje se convierte en un famoso fabricante de caramelos con una gran fábrica y una actitud que no puede pasar desapercibida. Este próximo film sería la tercera adaptación a la gran pantalla que la compañía realiza de la novela original de Roald Dahl.

Al conocer que Chalamet interpretaría a Willy Wonka, sus fans enloquecieron al saber que el actor dará vida a una versión juvenil del personaje, por lo que la imagen que compartió el famoso causó gran revuelo en las redes sociales.

Timothée Chalamet realmente va a interpretar uno de los personajes más icónicos de las últimas décadas, y me encanta pic.twitter.com/muzZoWnpjC — Julie (@Hollandxchlmt) October 10, 2021

En la publicación, Timothée posa con el característico disfraz, con un sombrero de copa en color chocolate y un abrigo de terciopelo color granate. El protagonista de "Call me by your name", escribió en la descripción de la fotografía: "El suspenso es terrible, espero que dure, WONKA", junto a varios emojis que describen la fábrica de chocolate.

De momento, se desconoce la fecha de estreno para "Wonka", pero hay quienes asumen que llegará en el 2023; sin embargo, se sabe que este film es dirigido por Paul King y en el reparto también hay otras celebridades como Olivia Coleman, Rowan Atkiston, Sally Hawkins y Keegan-Michael Key.

¿Sigue los pasos de Johnny Depp?

En el último año varios seguidores de Timothée Chalamet ha seguido los pasos del icónico actor, productor y guionista estadounidense, Johnny Depp, y es que hace algunos meses atrás lo vimos interpretar al hijo de Edward Scissorhands para un comercial de autos, el cual protagonizó al lado de Winona Ryder.

Además, ahora el famoso de 25 años interpretará el papel de Willyh Wonka, personaje que Depp también hizo en la cinta de Tim Burton, por lo que varios internautas creen que Chalamet posiblemente sea el nuevo Johnny Depp de las nuevas generaciones, y aunque hay quienes se niegan a reemplazar al actor de "Sombras tenebrosas", también hay quienes apoyan esta opinión.

Timothée Chalamet es el nuevo

Johnny Depp de nuestra generación tengo pruebas y 0 dudas pic.twitter.com/HL3jLyfj2c — zorramelancolica �� (@esocip) October 10, 2021