"Dune" lanza trailer y promete ser de las mejores películas del 2020

CIUDAD DE MÉXICO.- La película "Dune" es una de las adaptaciones más esperadas del 2020 basándose en el libro que Frank Herbert escribiera en los años 60. Aquella primera entrega de la saga futurista destacó por la premisa presentada: el hombre debe sobrevivir a un ambiente hostil al que se llega por la poca conciencia ecológica.

El tiempo ha pasado desde la escritura del libro, pero 55 años más tarde, ese futuro parece que nos ha alcanzado. El visionario Denis Villenueve (a quien recordamos por joyas como "Arrival") será el encargado de trasladar esta narración a la pantalla grande, con un escuadrón Clase A de actores, liderado por Timothée Chalamet en el rol central, quien se ha convertido en un icono no solo del cine, sino también de la moda.

Hace algunas décadas, uno de los más grandes exponentes de la Ciencia Ficción en el terreno literario aseguró que “la humanidad ha perdido todo control sobre su futuro. No lo ha tenido jamás, en realidad. Estuvo siempre a merced de unas fuerzas económicas y sociológicas que no entendía, de los caprichos del clima y de los azares de la guerra”.

Esta frase tan certera la plasmó Isaac Asimov en "Yo, Robot", uno de sus títulos más populares. Y vaya que refleja en gran medida lo que el género ha representado a lo largo del tiempo.

Y es que lo que hace unos años podría parecer un futuro bastante lejano, poco a poco se ha convertido en una realidad. Tanto en los aspectos positivos -avances tecnológicos que benefician nuestra existencia-, como negativos -un panorama desolador, el planeta volviéndose en contra de nosotros, pandemias incontrolables-.

Un futuro escrito se vuelve en presente

En 1965, el escritor Frank Herbert (Estados Unidos, 1920) dio a conocer su novela "Dune", la cual tomaba como escenario el planeta Tierra, pero 10 mil años más tarde de nuestros tiempos.

Y más allá de crear todo un universo propio, lo que caracterizó a esta saga futurista fue el planteamiento en materia de ecología cultural que hacía en una época donde el hecho de que el actuar del hombre estuviera sometido a su ecosistema parecía bastante lejano.



¿De qué trata Dune?

Si piensas que las tramas de franquicias como "Star Wars" o "Game of Thrones" son totalmente originales, debemos decirte que quizás no te has topado con todo el mundo creado por Frank Herbert (presentado 12 años antes de la primera entrega de George Lucas).

La trama de "Dune" es compleja: el mundo está dividido en varias casas. Una de ellas es la noble familia de los Atreides, de donde proviene Paul (Chalamet), un joven dotado de poderes y destinado a convertirse en máximo líder, mesías y mártir. Sin embargo, los Harkonnen harán todo lo posible por tomar control de Arrakis, un planeta desértico donde el agua es el bien más valorado.

Es así como inicia "Dune", una de las sagas más importantes en la literatura de Ciencia Ficción, la cual cuenta con "El mesías de Dune" (1969), "Hijos de Dune" (1976), "Dios emperador de Dune" (1981), "Herejes de Dune" (1984) y "Casa Capitular Dune" (1985), todas escritas por el propio Herbert.

Tras la muerte del autor, el legado lo continuaría su hijo, Brian, junto con Kevin J. Anderson. Sin embargo, fue la primera entrega la que nos abrió la puerta a un universo fantástico que hasta el día de hoy sigue siendo fuente de inspiración de muchos creadores.



Dune es adaptada a cine y televisión.

En el plano literario, "Dune" es una compleja obra, magistralmente orquestada, cuya adaptación a las pantallas grande y chica no ha tenido el resultado esperado. En los años 70, el escritor y cineasta Alejandro Jodorowsky trató de hacerse con los derechos de la novela. Su proyecto no lucía nada mal (al menos en el papel), al contemplar a Orson Welles y Salvador Dalí entre el reparto, con una banda sonora a cargo de Pink Floyd. A pesar de ello, Hollywood no cedió los derechos.

Años más tarde, en 1984, el grandioso David Lynch se encargó de dirigir la primera adaptación al cine, producida por Dino de Laurentiis, protagonizada por Kyle MacLachlan, Virginia Madsen, Sting y Patrick Stewart, y con el tema principal compuesto por Brian Eno. Sin embargo, el filme no consiguió conquistar ni a la crítica ni a los fans de la saga literaria, lo que prácticamente enterró toda posibilidad de que la novela fuera retomada en años posteriores.

Tres décadas después, el proyecto que revive el universo de Frank Herbert no podía caer en mejores manos. Y es que a pesar de tener una corta trayectoria como realizador -la cual, por cierto, comenzó con proyectos muy alejados a la Ciencia Ficción-, Denis Villeneuve nos ha dado muestra de la pericia que tiene al momento de abordar el género.

No sólo fue un paso más allá con "Arrival" (que está entre las mejores películas del género que puedes ver en Netflix) llevándola al plano filosófico y de la semiótica, sino que hizo lo que parecía imposible: entregar una digna secuela de "Blade Runner", bautizada como "Blade Runner 2049", que bien podríamos ubicar (casi) al mismo nivel de la cinta clásica ochentera.

De esta manera, el cineasta canadiense será el responsable de transportarnos hasta ese futuro desolado, en donde más allá de las intrigas entre familias, lo que destaca son, precisamente, los argumentos intrínsecos sobre política, religión y ecología.

Una nueva versión

“No importa en lo que creas, la Tierra está cambiando y tendremos que adaptarnos”, aseguró en entrevista Villeneuve a Vanity Fair USA sobre esta historia que, desde su perspectiva, más que una aventura espacial, se trata de una profecía.

“Creo que el libro, en su tiempo, era un retrato de la realidad del petróleo, el capitalismo y la explotación del planeta. Hoy, las cosas son simplemente peores. Es una historia sobre la mayoría de edad, pero también un llamado a la acción por parte de los jóvenes”, sentencia el cineasta que acordó con Warner Bros. adaptar el primer libro en dos entregas fílmicas -algo parecido a lo que ocurrió con It de Stephen King.

Llega a la pantalla grande en diciembre de 2021

Esta nueva versión de "Dune" -película que llegará a las salas de cine en diciembre de 2021, si las situaciones de salud global lo permiten- implicó que la producción se trasladara hasta los cañones y desiertos de Jordania meridional, teniendo que someterse a rodajes en temperaturas extremas.

“Fue realmente algo surrealista. Podrías imaginar que estos paisajes existen en otros planetas del universo, pero no en la Tierra”, acota al respecto Timothée Chalamet. Uno de los actores del momento llevará el peso del rol protagónico, del Luke Skywalker, del Jon Snow de esta odisea desértica. Pero estará acompañado de nombres como el de Rebecca Ferguson, Zendaya, Jason Momoa, Josh Brolin, Oscar Isaac, Javier Bardem,Stellan Skarsgard y Charlotte Rampling. Un verdadero Tour de Force.

Sin embargo, y conociendo el trabajo previo de Villeneuve, es muy probable que todo el aspecto técnico quede de lado con el poderoso mensaje que "Dune" lleva entre líneas.

El trailer de Dune

El nuevo teaser de una de las películas más esperadas desde el 2020 ya está en las principales plataformas de videos, colocándose como una de las mejores para este 2021.

Después de su aplazamiento por casi medio año, la película finalmente tiene un fecha de estreno, el próximo 22 de octubre cuando el filme futurista vea su suerte ante la pantalla grande.