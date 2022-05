Violeta Isfel relata el infierno que vivió con su expareja

MÉXICO.- Violeta Isfel estuvo como invitada en el programa de Gustavo Adolfo Infante El minuto que cambió mi destino donde recordó su trayectoria desde sus orígenes y reveló algunos detalles de la relación con su expareja, donde Isfel fue víctima de violencia familiar.

En la entrevista, la actriz narró que salió muy joven de la casa de sus papás, pues a los 15 años inició una relación con Rommel Ramírez y se fue a vivir con él y su suegra. Detalló que su pareja era un hombre que le restringía el dinero que ella misma ganaba y tanto él como su madre le atribuyeron la obligación de hacer las labores del hogar.

Violeta relató que desde muy joven tuvo el deseo de convertirse en madre, por lo que intentó por nueve meses lograr un embarazo. A los 17 años consiguió tener a su hijo, Omar, y pensó que con su llegada la relación entre ella y su pareja mejoraría, pero solo empeoró, especialmente porque Rommel tenía problemas con el alcohol y demostró ser una persona violenta.

La actriz decidió salir de esa situación luego de una pelea en la que su pareja estaba muy molesto por el llanto del bebé, por lo que intentó sacarlo al patio y dejarlo ahí solo para no tener que escucharlo. Ante esto, Violeta protestó y él amenazó con golpearla.

“Lo toma de la andadera, estaba lloviendo y quiso sacarlo. ‘Este niño va a aprender’ y sale. Entonces lo detengo y le digo: ‘estás loco, a mi hijo no lo vas a llevar a ningún lado’. Se enoja y me levanta la mano y hace esto (hace un puño). No sé cómo, le dije: ‘ah, vas a hacerlo, ¡vas! Pero aquí (en la cara), donde se me note el chingaz*’”, contó la actriz sobre la discusión.