Gustavo Adolfo Infante pide a las autoridades detener a Alfredo Adame: "va a matar a alguien"

MÉXICO.- Gustavo Adolfo Infante se mostró preocupado por el comportamiento de Alfredo Adame, quien hace unos días protagonizó otra pelea frente a las cámaras, esta vez con el abogado de Carlos Trejo. El periodista de espectáculos opinó sobre el actor y aseguró que es una persona peligrosa y que incluso puede llegar a asesinar a alguien en uno de sus arranques de ira.

Fue en el programa De primera mano del pasado 8 de abril, cuando los conductores del programa mostraron un audio filtrado de Trejo con el asistente de Adame, quienes parecen ser amigos. Gustavo Adolfo Infante señaló que, ahora que su mano derecha lo traicionó al mantener contacto con su enemigo, Adame se ha quedado solo pues son pocas las personas que se consideran cercanas al actor, incluso su familia se ha mostrado distanciada y poco interesada en él.

“Más allá de las bromas, es una persona muy peligrosa. Él dice que tiene permiso, no tiene permiso ni de Dios de usar armas, de nueva cuenta le pido a las autoridades que al señor Adame lo detengan porque en un arranque de ira y armado puede matar a alguien”, señaló el conductor.

Debido a que Adolfo Infante tuvo una entrevista con Mary Paz Banquells, expareja de Adame y madre de tres hijos que tuvo con el actor, el periodista de espectáculos adelantó una parte de la charla que tuvo con ella y contó que los hijos de Adame tenían miedo de sus arranques de violencia.

En una ocasión, según contó Banquells en la charla con Infante, Adame le lanzó a uno de sus hijos un bastón para esquiar, los cuales tienen una punta afilada para atravesar el hielo. De no ser porque el joven llevaba puesto un casco, pudo haber ocurrido una desgracia. Gustavo Adolfo enfatizó que el hijo del actor se puso tan nervioso por el ataque que pasó ese día encerrado en el hotel donde se hospedaban.

Hijo de Adame opina sobre polémica

Por otra parte, Sebastián, hijo de Alfredo Adame, también ofreció unas palabras al programa en un encuentro con la prensa y reveló estar preocupado por la salud mental de su padre. “Mi papá necesita trabajar en sus problemas de ira para evitar estos escándalos. Sí le recomendaría terapia, que volviera a lo que estaba haciendo hace mucho y que dejó”, contó.

No hay día en el que Alfredo Adame no visite el suelo. pic.twitter.com/2Ea8KRj9ro — Villa (@viilla_) April 5, 2022

Cuando le preguntaron qué siente ante la polémica del actor, respondió que le da tristeza, pero que no piensa hacer nada al respecto, pues Adame ha sido un padre distante desde hace muchos años y él no planea buscarlo. “Mientras él no quiera formar parte de mi vida yo no tengo más que hacer. Ya lloré, ya me puse triste y yo ya lo dejé pasar. […] Si quiere acercarse va a ser él, yo ya no estoy para buscarlo”, reveló.