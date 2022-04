Ex de de Alfredo Adame afirma que la violencia y las armas fue lo que hizo terminar la relación

La ex de Adame, Mary Paz Banquells reveló a sus hijos les duele ver las acciones de Alfredo Adame en el último tiempo, después de circulara un video en el cual el presentador agredia a el abogado de Carlos Trejo.

Durante su encuentro con los reporteros que acudieron a la conferencia de la obra “Caperucita, ¿qué onda con tu abuelita?”, la hermana de Rocío Banquells externó su preocupación y esperanza de que el padre de sus hijos tome consciencia de la violencia que fomenta.

Pues sí, porque imagínate, a mí me duele, pues a mis hijos les duele ¿no?, finalmente es su padre, y a mi me duele ver a mis hijos preocupados, sufriendo por lo que le pueda pasar, pero es algo que nosotros, ni mis hijos pueden hacer ni solucionar nada, entonces pues esperemos que tome conciencia de que en este mundo hay demasiada agresión como para cada persona seguir esa agresión y esa violencia”, remató.

De la misma manera, la artista aseveró que la violencia y la afición por las pistolas de Alfredo Adame fue lo que terminó por separarlos.

“La verdad sí había momentos en que decía ‘¡híjole!, se te va a salir un tiro y a la que vas a matar es a mí, pero no, efectivamente a mí no me amenazó nunca con un arma. [Esto pasaba] cuando de repente amenazaba a las personas con el arma, porque ya lo han visto ustedes, no es algo que lo esté diciendo es nuevo, de repente en el coche sacaba el arma para demostrar que estaba armado”, contó.

Asimismo, Mary Paz relató la forma en que tomó medidas de precaución para cuidar a su familia ante este gusto de Adame.

“Cuando me embaracé de Diego, mi primer hijo, lo primero que hice fue comprar candados para ponerles a los gatillos, porque a mí me daba terror […] y al principio le decía yo ‘abajo de la cama’, se levanta y se meten las armas, después una caja fuerte, pues para mantener a mis hijos lo más alejados posibles”, concluyó.