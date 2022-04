¿Alfredo Adame enamorado de Myrka Dellanos?

Después de haberse visto en vuelto en diversos pleitos, Alfredo Adame asegura haberse enamorado de Myrka Dellanos en el programa 'La mesa caliente'.

Durante este show televisivo, el actor confeso su interés por la presentadora que desde varios años atrás tenía.“La primera queja que tengo, es que a mí me dijeron que era un programa de televisión y no una caja de bombones” dijo.

Entre risas, Myrka cuestiono sobre lo ocurrido con Carlos Trejo, el actor afirmo que no fue montado el video expuesto de la pelea en un restaurante de ambos.

Pese a todo lo anterior, la pareja de Adame, Magaly Chávez asegura no le importa que este se vea envuelto en las polémicas y espera pronto puedan tener hijos.

“Sí queremos, sí queremos, ¡claro! Yo no tengo bebés, yo no tengo hijos, entonces sí me gustaría. Antes quería cuatro, ahora ya estamos platicándolo y yo creo que con uno o dos, máximo”.