¿Cuánto ganaría Alfredo Adame por pelear con Carlos Trejo?

Ciudad de México.- Carlos Trejo fue a Venga la Alegría para hablar del incidente que tuvo su abogado con el presentador Alfredo Adame durante una conferencia de prensa, además de revelar la cantidad que le habría ofrecido a Adame para que pelear contra él.

Vengo a cumplir la palabra que les deje, vengo acompañado de mi abogado el golpeador y el empresario. Ahí está un contrato y está un cheque de 75 mil pesos para que se formalice y pueda sentarse a hablar con el empresario y puedan llegar a un acuerdo, a un porcentaje”

Comentó el escritor de ‘Cañitas’.

¿Cuándo se van a pelear?

Tras los cuestionamientos sobre cuándo se efectuaría el combate, Carlos dijo que esperaba fuese lo más pronto posible e indicó que en mayo sería lo mejor.

Asimismo, Carlos envió un contundente mensaje a Adame. “Ahí está el contrato, prometí un cheque, ahí está un cheque. Quítate de habladas, quítate de mentiras, eso de que yo me rajé tres veces. Ya se te acabó el show. Hay un porcentaje que estoy autorizando de taquilla para ti, te voy a sacar de pobre, te voy a dar de comer”, expresó.



Por su parte, Manuel Montalvo, abogado de ‘El Cazafantasmas’, dio su versión de los hechos. “Fue una cosa muy penosa, yo no iba a eso, a mí se me invitó. Los organizadores del evento me mandaron la invitación, la hora, incluso llegué, me presenté, pregunté: ‘¿Para qué quieren que esté yo aquí?’ y me dijeron: ‘Es que se va a hablar de la pelea’”, destacó.

De esta manera, se espera que ahora Alfredo Adame dé réplica a la solicitud de Trejo para que en las próximas semanas se lleve a cabo el encuentro arriba del ring.