Hijo de Alfredo Adame reacciona a la pelea callejera del actor: "él es un adulto"

MÉXICO.- El hijo de Alfredo Adame y Mary Paz Banquells, Diego Adame Banquells, habló por primera vez de la pelea que protagonizó su padre con una familia luego de un incidente en la vía pública, en el periférico de la Ciudad de México.

Fue hace un mes que el polémico actor y exconductor de Hoy, se volvió viral en redes socales por la pelea que protagonizó, la cual quedó grabada en varios videos por los múltiles testigos de la riña. El actor no solo desató críticas en su contra por su conocido carácter explosivo, sino que además fue motivo de muchas burlas y memes pues en la pelea recibió más golpes de los que otorgó.

A casi un mes de esta escena, Diego Adame fue cuestionado sobre su opinión al respecto, al ser abordado por la prensa durante la alfombra roja del musical MYST, el cual cuenta con canciones de Disney y donde el hijo del actor acudió como asistente. Fue enotnces que habló sobre su padre y aseguró que todavía se encuentra distanciado del actor, quien en más de una ocasión ha asegurdo no sentir afecto por su expareja y sus hijos.

El joven Diego Adame aseguró que fue hace muy poco tiempo que se enteró de la pelea viral del actor. "Yo me enteré mucho después porque un amigo me escribió y me dijo, ‘oye, ¿qué pasó?’ Y yo no había visto. Me empezaron a llegar tiktoks, me empezaron a aparecer los videos, y pues mira, él es un adulto, él sabe qué hace, cómo lleva su vida y nadie es nadie para juzgarlo", declaró.

También intentó solidarizarse con el actor asegurando que cualquiera puede tener un mal día: "Él es capaz de decidir, él es una persona normal como cualquiera que tiene problemas, días de molestia, entonces a lo mejor lo agarraron en un mal momento y pues pasó", expresó, para después hablar del distanciamiento entre ellos.

4 años sin contactarlo

"Desde el 2 de enero de 2018, hace cuatro años, yo no he tenido contacto. En algún momento tuve contacto con él para recuperar unas cosas que se quedaron en su casa", indicó. Después agregó que a pesar de lo ocurrido entre ellos, está dispuesto a llevar una buena relación con su padre siempre y cuando él demuestre un cambio con sus acciones, como ya ha dicho en el pasado.

"No es tanto de pedir perdón, es más bien de analizar tus acciones y ver qué haces al respecto para resarcirlas porque perdón cualquiera te puede pedir perdón, pero no necesariamente lo siente, no necesariamente lo cree, no necesariamente hay sinceridad en aquel perdón. Que se vea el perdón en las acciones […] yo necesito ver acciones de su parte, ver cambios en él, en su actitud, en la forma en la que se expresa de la gente”, contó el joven en otra entrevista.

Finalmente, el joven aseguró que tanto él como su hermano se encuentran en un momento muy feliz de sus vidas y dejaron claro que prefieren no hablar de Adame en el futuro. Aunque ahora están distanciados también enfatizaron que no le guardan rencor y que siempre van a estar dispuestos a acercarse a él si cambia su actitud.