"Me gustan mujerones": Alfredo Adame confiesa que Chiquis Rivera es su amor platónico

CIUDAD DE MÉXICO.- Como era de esperarse, las declaraciones de Alfredo Adame volvieron a dar de qué hablar luego de confesar que Chiquis Rivera es el tipo de mujer que busca, por lo que la empresaria "le fascina", pero no tiene esperanzas de conquistarla.

Tras haberse visto muy cariñoso en compañía de una misteriosa mujer, el expolítico se plantó frente a los medios de comunicación sobre su cita del Día de San Valentín, pero poc después resaltó el tema sobre las cualidades que busca de una posible pareja, destacando que la atracción que siente por la hija de La Diva de la Banda. Aunque otros se sorprendieron que también le gustó la fallecida artista.

La Chiquis me fascina y su mamá me fascinaba también, son el tipo de mujeres que a mí me gustan", dijo.

Según explicaron en Venga la Alegría, Adame explicó que pese lo mucho que le gusta la Chiquis, reonoce que no la cantante no le haría caso por la diferencia de edad, pues él tiene 63 y la famosa 36. "Chiquis está muy chiquita para mí y no creo que me pele porque es demasiado famosa para mí".

La prensa le dijo al actor de telenovelas que la también empresaria le "gustan los maduritos", lo que parece haberlo emocionado, ya que respondió con un comentarios que algunos usuarios señalaron como coqueteo y con intenciones de recibir la atención de Chiquis. "Chiquis te mando un saludo, un beso, abrazo y a tu mamá que la adoraba", externó.

Durante ese encuentro con los periodistas, Alfredo Adame explicó que mujeres como Belinda, "menuditas y muy bonitas", no le agradan porque él prefiere otras características, haciendo referencia que le gustan "los mujerones".

Y sobre la mujer con la que fue fotografiado el pasado 14 de febrero, el conductor de televisión explicó que solo es una amiga actriz de años, con quien posiblemente trabaje en un nuevo proyecto, pero en caso de que la relación escalara o que tenga un noviazgo, el público lo sabría en su momento.