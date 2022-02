Alfredo Adame ataca de nuevo a Andrea Legarreta: "la persona más hipócrita de la televisión"

MÉXICO.- Alfredo Adame ha protagonizado varias polémicas en las últimas semanas a causa de su pelea en la calle con una pareja y el actor sigue dando de que hablar, pues recientemente arremetió contra Andrea Legarreta , quien fue su compañera en el programa matutino de Televisa Hoy entre los años 1998 y 2000.

El actor se presentó en el programa Multimedios donde respondió varias preguntas de los usuarios de Twitter. Fue en esta dinámica que uno de los internautas le pidió que dijera quién era la persona más hipócrita de la televisión y, aunque no se mencionó de forma limpia a la conductora, dejó ver que se trató de ella.

"Adame, ¿cuál es la persona más hipócrita que te hayas encontrado en televisión? Me refiero a alguna persona que se haga la buena onda , pero en privado habla mal de todos", fue la pregunta.

"Las iniciales, no voy a decir los nombres porque luego ya van a Derechos Humanos ya la protección de la mujer, es con A y con L", dijo el actor.

Sin embargo, uno de los conductores del programa sí mencionó a Andrea Legarreta y fue entonces que Alfredo Adame lo confirmó, pero dijo amenazó con irse del programa porque pronunciaron ese nombre. "Tú dijiste el nombre y ¿Sabes qué? Ya me voy, y te voy a decir por qué, porque ya invocaste a ese ser del mal", le dijo Alfredo Adame al conductor.

Posteriormente, le preguntaron si perdonaría a Andrea Legarreta por lo que le hizo en Hoy, a lo que Adame respondió que aceptaba su disculpa, pero eso no borraba sus acciones. "Yo no tengo que perdonar, que se perdone ella misma, solo hay uno que perdona que es el de allá arriba, yo con todo gusto lo que anduvo haciendo, no me pareció y lo hice saber. A mí no me pidas disculpas, a mí nada más dime que no lo vuelves a hacer y se acabó el asunto", afirmó el actor.

¿Cómo inició la enemistad?

En 2019, Adame dijo en una revista de espectáculos que Andrea Legarreta se enojó con él porque le dijo "quítate perra" durante un sketch que hicieron para el programa Hoy, lo cual hasta la fecha sigue siendo recordado, y criticado, en redes sociales.

Según el conductor, Andrea Legarreta le era infiel a su esposo, el cantante Erik Rubín, con un alto ejecutivo de Televisa y fue esta relación de la conductora lo que le permitió hacer que despidieran a Adame de Hoy, al igual que a Ernesto Laguardia y Érika Buenfil.