¿Galilea Montijo abrirá su cuenta de 'Only Fans' ?

CIUDAD DE MÉXICO.- Galilea Montijo es una de las conductoras más famosas de la televisión mexicana y en los últimos meses ha estado en vuelta en constante polémicas, que en más de una ocasión ha dejado en claro que no tiene nada que ver con lo que se le ha involucrado.

La conductora del programa matutino ‘Hoy’ de Televisa, dejó boquiabiertos a sus fanáticos después de haber confesado que podría existir una posibilidad de que abriera su cuenta de ‘Only Fans’, para compartir contenido más íntimo.

Fue por medio de una transmisión del programa, que Galilea dio a entender que podría unirse al grupo de celebridades y abrir su propia cuenta en esta plataforma, donde podría publicas fotografías y algunos videos que ya tiene en su carrete.

Todo esto sucedió porque dieron a conocer la noticia de que Ninel Conde habría abierto su propia cuenta de Only Fans, con el objetivo de consentir a sus fanáticos y generar más ingresos económicos así lo comentó Shanik Berman.

Por su parte Galilea Montijo reveló que el contenido no siempre es literal, mientras que Andrea Legarreta agregó que no todas las fotografías son íntimas, si no que en su mayoría son exclusivas.



No todos los que tienen OnlyFans son muy atrevidos, simplemente son fotografías o videos exclusivos para esos fans que están pagando”, agregó Legarrera.

Después Shanik y Paul Stanler comentaron que también hay una forma de pedir contenido intímo o un acercamiento más personalizado con el usuario, siempre y cuando la figura pública acepte.





¿Galilea Montijo hará su cuenta de Only Fans?

Por su parte “Gali” reveló que podría ver la forma de integrarse a la plataforma porque “de a gratis nada”, pero si sus seguidores llegarán a querer algo más íntimo, sin duda tendría un mayor costo.



“Yo estoy buscando la manera de entrar. Y si quieres algo más fuertecito eso cuesta más”, dijo Galilea Montijo.



Además Montijo agregó que después de todo lo que se ha dicho de ella, sería también una muy buena oportunidad para aclarar cualquier situación, por aquellos que se encuentren interesados en saber quien es realmente.