Exesposa de Alfredo Adame pinta su raya sobre recientes polémicas

Ciudad de México.- Recientemente Alfredo Adame se ha encontrado en diversas controversias y su ex esposa Mary Paz Banquells Banquells prefirió mantenerse al margen de la situación y no realizar ningún juicio al respecto.



Nosotros desde hace cinco años estamos lejos de toda esa vida, y la verdad estamos muy tranquilos y en paz. No podemos dar una opinión, cada quien en la vida sabe cómo se conduce, no somos nadie para criticar ni juzgar a ninguna persona, en la vida cometes errores o haces cosas buenas, pero todo se va acomodando", expresó Mary Paz durante su paso por la alfombra verde del estreno del espectáculo "Disney Myst".



Mary Paz estaba acompañada de su hijo Diego, quien aseguró que no han sido blanco de burlas o comentarios sarcásticos a causa de las acciones de su papá, que días atrás tuvo un altercado en la vía pública que se hizo viral y desencadenó una serie memes en redes sociales; el joven asegura que al contrario, que sólo reciben palabras de apoyo por parte de la gente.

"Como nunca nos hemos involucrado para bien o para mal, entonces la gente respeta mucho eso", comentó Mary Paz.



En enero pasado Alfredo Adame desconoció a los tres hijos que tuvo con Mary Paz, asegurando que Diego, Sebastián y Alejandro no llevan sus sangre y desde hace año están fuera de su testamento.



"Es mi papá y siempre lo va a ser, no puedo decir que haya una relación, el futuro es incierto. Por ahora me estoy enfocando en mí, en mi futuro y lo que quiero lograr, eso es mi prioridad y mi pasado quedó atrás y ahí que se quede", aseguró Diego.



También Mary Paz compartió que sus negocios "La cocina del mapache", una tienda en línea de postres, y Chiquita’s House, una pensión de mascostas, van viento en popa, sobre todo ésta última ahora que la gente ya está saliendo de vacaciones o viajando.

"Diego es un emprendedor, los jóvenes ya salen de las escuelas con el emprendimiento, los de antaño no teníamos idea de esto y la verdad es increíble porque aprendes si no es de un lado es de otro", dijo Mary Paz.



La también actriz asegura que sus tres hijos, han sido su fortaleza y le han ayudado a seguir adelante desde que decidiera separarse de Alfredo Adame.

"Dicen que lo que no te mata de fortalece y la verdad ellos han aprendido de esto, son unos hombres de bien, son trabajadores, han aprendido que en la vida hay que saltar las piedras que se presentan y eso se me hace muy bueno, soy una madre orgullosa, creo que como mamá mi meta está cumplida, porque soy una mujer que lucha y sale adelante y eso nos ha unido mucho".