Mary Paz Banquells responde a Alfredo Adame: No puede quitar el apellido a mis hijos

CIUDAD DE MÉXICO.- Mary Paz Banquells salió en defensa de sus hijos Diego y Sebastián, luego de que Alfredo Adame expresara públicamente su deseo de quitarles su apellido.

“Legalmente no se les puede quitar, así se registraron y es su nombre y es su apellido, y como me han dicho mis hijos, el apellido lo hace uno, el nombre es de quien lo hace, y ellos van a hacer su propio nombre y si propia vida”, dijo Banquells en entrevista para el programa Sale el Sol.

Al respecto de las diferencias que Alfredo tiene con su hijo Sebastián, que hasta ahora se dice es por las preferencias sexuales del joven, Mary Paz explicó:

“De hecho a Sebastián le costaba, porque cuando él me platicó yo lo único que le dije es que me duele que no me hayas platicado antes todas tus dudas, siento que no me tenías confianza. Me dijo ‘no mamá, no es por no haberte tenido confianza, simplemente, que en un momento dado en mi cabeza pensé que me iban a rechazar’. Quiero pensar que su papá por la forma de su educación le ha costado trabajo, pero quiero creer en el fondo de mi corazón que quiere a su hijo y que lo acepta tal cual”.

Por último, Mary Paz manifestó que hay leyes que les permitiría a sus hijos cambiarse el apellido, y ponerse primero el apellido de ella, por tal motivo, no descarta apoyarlos si sus hijos deciden hacer este trámite.

“Yo estoy para apoyarlos, no me gustaría, porque así se registraron, así nacieron, le guste o no le guste, él voluntariamente los registró, entonces ese es el nombre de mis hijos”, concluyó.