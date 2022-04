Así reaccionó Carlos Trejo a pelea de Alfredo Adame y su abogado: casi llora de risa

MÉXICO.-Por segunda vez en lo que va del año, Alfredo Adame protagonizó una pelea a golpes que fue captada en cámaras. El polémico actor convocó a una conferencia de prensa el pasado 5 de abril, donde hablaba de los detalles de la prometida pelea con Carlos Trejo, su enemigo desde hace varios años.

En este lugar se encontraba el abogado del famoso cazafantasmas quien, ante las palabras de Adame lo acusó de mentiroso e iniciaron una discusión que derivó en insultos y después en golpes. Gracias a la intervención de las personas que se encontraban en el lugar, los involucrados no llegaron a lastimarse de forma grave.

https://t.co/QMfBydc2SS si eso lo hizo mi abogado que no sabe pelear imágen que le haría yo jajajajaja — Carlos Trejo OFICIAL CAZAFANTASMAS (@trejo_oficial) April 5, 2022

Si embargo, el pleito se viralizó rápidamente en redes sociales y no faltaron los memes y comentarios de burla en contra del cinta negra. En medio de estos, apareció la reacción de Carlos Trejo, quien dejó ver en un video que el incidente le provocó mucha gracia.

“Mi opinión sobre lo que pasó hoy”, escribió el investigador paranormal al lado del video donde muestra un fragmento de la pelea de Adame seguido de imágenes de él mismo riendo a carcajadas y celebrando.

Mi opinión sobre lo que paso hoy pic.twitter.com/91vfW1n5fk — Carlos Trejo OFICIAL CAZAFANTASMAS (@trejo_oficial) April 5, 2022

El abogado de Trejo, Manuel Montalvo, estuvo hace unas horas en el programa De primera mano, donde contó su versión de los hechos, además de asegurar que el incidente no se trató de un montaje.

“Fui, escuché y pedí la palabra, y me la dieron; me presento y en eso el señor Alfredo me empieza a insultar y ahí fue cuando yo le dije: ‘A ver, el que no ha ido a las peleas, eres tú, el que el día de la rueda de prensa, que sucedió lo de la botella, no hiciste nada y luego ya no te presentaste el día de la pelea… Después, en una televisora de Monterrey, Alfredo cita a Carlos en un parque y Adame dice sí voy y no se presentó’, era lo que yo estaba reclamando, que el farsante es él”, comentó.

¿Excusas para no pelear?

Las palabras del abogado coinciden con lo que ya había comentado Trejo en una entrevista pasada con Gustavo Adolfo Infante. Según reveló la pelea pactada desde hace mucho tiempo no se ha concretado porque Adame tiene en su contra tres órdenes de alejamiento que se ha negado a retirar.

Por esta razón, el cazafantasmas no puede acercarse a él sin infringir la ley. Antes de que se levantaran estas órdenes, Adame habría encontrado excusas para no acudir a la pelea. Según lo que cuenta Trejo, en una ocasión lo citó en el parque Cañitas, pero al llegar al lugar no lo encontró y al llamarlo el actor aseguró que se había equivocado de lugar y lo estaba esperando en San Ángel.

El representante de Alfredo Adame cada vez que se pelea. pic.twitter.com/pUX6Muzdne — Xiomara Rubio (@XiomaraRubio) April 5, 2022

En otra ocasión, luego de que Trejo golpeara a Adame con una botella, el actor evitó la pelea alegando que necesitaba tiempo para recuperarse de la herida en la frente. “La vez del botellazo argumentó lo mismo, que estaba helada (el agua de la botella), que le abrí, que 47 capas, que necesitaba seis meses para que terminara… de menstruar casi, casi”, concluyó Trejo en la entrevista del 27 de febrero, su última declaración al respecto.