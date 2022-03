Alfredo Adame revela el diseño del tatuaje que se hará en honor a su novia

Ciudad de México.- Alfredo Adame se encuentra disfrutando de su relación con Magaly Chávez, por lo que ofreció detalles del inicio de su romance.

Durante un evento en la Ciudad de México, el polémico actor estuvo acompañado de su pareja, ex participante de un reality en TV Azteca.

“Yo la conozco hace 5 años, fui a TV Azteca […] De repente entré a donde estaban haciendo unas pruebas y la vi, había otras tres o cuatro personas de Enamorándonos”, dijo Alfredo Adame.

Magaly le pide foto a Alfredo Adame

El artista contó que cuando Magaly lo vio se le acercó para tomarse una foto, momento que él no desaprovechó y le pidió un medio para contactarla.

“Yo le dije: ‘Oye, ¿por qué no me das tu teléfono?, le dije que la iba a contratar para unos comerciales, ya sabes, a lo mejor para una obra de teatro’. Fue el viejo y conocido truco de decirle que la haré famosa. Pasadas dos semanas le hablé por teléfono y le pregunté qué iba a hacer”.

Sin embargo, la relación tuvo que esperar algunos años porque ella inició un noviazgo con otra persona, por lo que el presentador aseguró que el tiempo se encargó de volverlos a unir.

Foto: Cortesía

Se reencuentran

“Nos volvimos a buscar, y empezamos a salir otra vez, y a escondidas, besitos novieros y todo el rollo, no ha habido sexo. Yo soy a la antigüita y ella también y me dio a entender […] aquí si le vas a entrar es serio y formal”, manifestó.

Por su parte, Magaly salió a la defensa de Alfredo destacando que no cree en las acusaciones que existen en torno al famoso, quien ha sido tachado de violento con las mujeres.

“En la noche recibo mensajes, me abre la puerta, todo eso es caballerosidad, y de verdad eso lo admiro mucho de él, me gusta su carácter, me gusta que no se deje de la gente, me gusta porque yo también soy así”, aseguró.

Alfredo Adame más enamorado que nunca

Por último, el también actor confesó sentirse más enamorado que nunca, por lo que ya eligió el diseño que llevará en el cuerpo en honor a su novia, acción que en su momento hiciera Christian Nodal con Belinda.

“Me voy a tatuar una cruz templaria roja y adentro un corazón con una ‘M’”, confesó con una gran sonrisa antes de retirarse del lugar.