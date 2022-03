Alfredo Adame manda 'cariñoso' mensaje a sus enemigos

CIUDAD DE MÉXICO.- Alfredo Adame se ha dado a conocer entre las nuevas generaciones por sus constantes conflictos que parecen jamás detenerse, pues el actor sigue consiguiendo nuevos enemigos que de alguna u otra forma quieren ir en su contra.

Este tema de las polémicas se retomó durante una entrevista para el canal de Youtube del Escorpión Dorado, donde el creador de contenido tuvo la oportunidad de compartir cámara con Adame y hablaron sobre los escándalos que ha protagonizado en los últimos años, tal como su más reciente pelea de golpes con una familia en pleno boulevard de la Ciudad de México.

Asimismo, el también conductor mencionó a sus grandes enemigos pertenecientes al mundo de la farándula, como Laura Bozzo, Gustavo Adolfo Infante, Carlos Trejo, Andrea Legarreta, entre otros. Al recordar a estas figuras públicas, Alex Montión le cuestionó al actor sobre sus conflictos y él respondió que a menudo surgen las peleas porque "buscan colgarse de su fama".

Luego de hablar de cada uno de sus conflictos, el Escorpión Dorado le pidió a Alfredo Adame que le mandara un mensaje bonito a la conductora peruana, y aunque todo empezó bien, al final el actor de telenovelas no pudo evitar sacar su odio y dedicarle unas fuertes palabras que sorprendieron a los usuarios.

Aristocrática momia, te mando un saludo y un abrazo, muy pero muy afectuoso y ojalá te estés quemando en leña verde en el infierno", dijo.

Ante su respuesta, el youtuber expresó entre risas que ese no era un mensaje bonito a lo que Adame respondió que era muy lindo, dejando en claro que no tenía otras palabras que dedicarle si no son de odio.

Después de Laura Bozzo, comenzaron a enlistar a sus demás enemigos, por lo que la siguiente víctima de las fuertes declaraciones fue Gustavo Adolfo Infante, a quien señaló de bisexual y cu**ro, pero Montiel le puso un alto para que le mandara un mensaje sincero y ameno,

A ver, mongolito con patas de molcajete, te mando un saludo y un abrazo y vas y ch**gas a tu rep**ísima madre".

El momento que todos esperaban era cuando le dedicara un mensaje a su enemigo "mortal", pues el siguiente fue Carlos Trejo, con quien lleva años en conflicto con amenazas de golpes y todo tipo de agresiones, pero nunca se ha concretado una pelea aunque ambos aseguran que desean que esto suceda.