Alfredo Adame explica por qué ha estado en tantas peleas: "el éxito envenena"

MÉXICO.- Este primero de marzo, Alfredo Adame se subió al carro del Escorpión Dorado para una de sus famosas entrevistas de YouTube y el actor no dudó en hablar de las polémicas que ha protagonizado a lo largo de su carrera. Además de hacer fuertes declaraciones sobre sus escándalos, en el video, el actor incluso ofreció una de sus clases de defensa personal a estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades.

En varias ocasiones, Adame ha protagonizado peleas con otras figuras del medio artístico como Laura Bozzo, Gustavo Adolfo Infante, Andrea Legarreta o Carlos Trejo, las cuales incluso han estado a punto de llegar a los golpes. El Escorpión cuestionó a Adame sobre los conflictos que tiene con los famosos y el actor respondió que a menudo las peleas surgen a causa de envidias hacia él o porque buscan colgarse de su fama.

“Lo que pasa es que quieren su cinco minutos de fama y quieren mis reflectores, ese es el problema, hermano. […] Yo tengo un carácter muy bonito hasta que me chin… Ahí se jod… todo”, dijo el exconductor de Hoy.

El youtuber recordó que antes de sus polémicas, Adame era cocido por ser un galán de telenovelas con una vida y una actitud tranquilas. Sin embargo, después de su divorcio se convirtió en un personaje controvertido a causa de sus fuertes declaraciones y ataques a otras personas. El Escorpión le preguntó qué fue lo que lo hizo cambiar y Adame explicó que perdió la paciencia a causa de las críticas hacia él.

“De 35 años que tengo en la televisión, 33 nada, que pura fama de buenas cosas, bien, caballero, cortés, las novelas, todo el rollo. Y luego, cuando vino el divorcio, empezaron a chin… que misógino y que no sé qué. Entonces fue cuando me enchilé y perdí la cordura y ching… a su mad… Me volví loquito”, explicó.

¿Su éxito despierta envidias?

Posteriormente, el actor declaró que les dice “sus verdades” a las personas que, él cree, se lo merecen pues piensa que el éxito despierta las envidias de quienes lo rodean. “Yo entendí desde muy chavo una cosa, el éxito envenena. La frustración, la amargura, los complejos y la envidia tienen el sueño muy ligero”, dijo el actor.

Según dijo, las envidias a su alrededor han estado presentes desde su infancia pues fue un niño con talentos para la natación y las artes marciales. Sin embargo, no supo cómo manejar este aspecto en el medio artístico donde la envidia era más evidente y optó por responder con “sus verdades” a quienes lo envidiaban.

Finalmente, el youtuber lo cuestionó por la percepción que tiene de sí mismo, pues parece que coincide con cómo lo ven los demás. "A mí me dicen '¿cómo te catalogas?' guapo, famoso, millonario, talentoso, exitoso, inteligente y bueno para los ching...", dijo.

"Es que la gente dice 'está jodi..., está feo, es malo para los ching...' dicen todo lo contrario a lo que tú", le respondió el Escorpión. Ante lo que Adame insistió en que si hablan mal de él es porque le tienen envidia.