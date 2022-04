[VIDEO] ¡Pelea, pelea! Alfredo Adame se agarra a golpes con abogado de Carlos Trejo

Ciudad de México.- El actor Alfredo Adame se encontraba en una conferencia de prensa en CDMX donde hablaba de sus proyectos artísticos, misma que terminó en un pleito con el abogado de Carlos Trejo.

El presentador se encontraba explicando que la pelea que habría tenido con Trejo no se había llevado a cabo por peticiones del cazafantasmas, fue el defensor de Trejo quien desmintió al artista.

Pidió 3 millones de pesos cosa que no se le van a dar porque no los vale, luego quería un anticipo de un millón de pesos, cosa que no se le va a dar por falta de confianza, porque ya había intentado robar (...) pedía subirse con sus botas, con navajas, con sus botas de cuero, con su cinturón y su chaleco apestoso. Pedía puras tonterías todo para que no se hiciera”