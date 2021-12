'Spider-Man: No way home' llegaría a HBO Max el siguiente año

ESTADOS UNIDOS.- El General Manager de HBO Latinoamérica, Luis Duran, usó sus redes sociales para resolver la duda que surgió entre los seguidores de la plataforma de streaming. Por medio de Twitter señaló que la película más esperada del año, Spider-Man: No Way Home llegaría a HBO Max en la primera mitad del 2022. Así mismo, anunció la posibilidad de sumar al catálogo de la plataforma cintas como Morbius o Venom: Let There Be Carnage.

Repasando el line up de pelis en 2022 con @marianocesar... En la 1a mitad del año @HBOMaxLA estrenará 8 de las 10 películas más taquilleras en LatAm, incluyendo Matrix, F9 last saga, Morbius, Venom y Spiderman. Nos faltan Eternals y Black Widow. Si quieres blockbusters: HBO Max — Luis Duran (@mrluisduran) December 17, 2021



Duran señaló la posibilidad de que HBO tenga a mediados del siguiente año la cinta protagonizada por Tom Holland que actualmente está arrasando en los cines. También hizo énfasis en que la empresa tendrá 8 de los 10 éxitos de taquilla de este año; dejando fuera Black Widow y Eternals, las dos cintas propiedad de Disney y disponibles en Disney Plus.

“Repasando el line up de pelis en 2022 con @marianocesar ... En la 1a mitad del año @HBOMaxLA estrenará 8 de las 10 películas más taquilleras en LatAm, incluyendo Matrix, F9 last saga, Morbius, Venom y Spiderman [...]”, señaló.



Por otra parte, el Gerente General de HBO señaló que sumarán otras cintas relacionadas con el Spiderverse; aunque es probable que solo estén en plataforma por un tiempo limitado (45 días) porque los derechos pertenecen a Sony Productions, Marvel Entertainment y The Walt Disney Company.

Netflix podría agregar la cinta

Sin embargo, los fans del superhéroe arácnido ya pueden disfrutar de algunas cintas del personaje que se encuentran en la plataforma de streaming. Una de ellas es Spider-Man 3, protagonizadas por Tobey Maguire y El Sorprendente Hombre Araña protagonizada por Andrew Garfield.

Finalmente, cabe mencionar la posibilidad de que Spider-Man: No Way Home también llegue a Netflix, ya que según Tom Rothman, presidente de Sony Pictures, la marca acababa de firmar un acuerdo con Netflix para que sea la plataforma que aloje sus estrenos una vez que hayan concluido las proyecciones en cines, lo cual ocurrirá a principios del 2022.