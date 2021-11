Spider-Man: Razones para creer que no habrá tres Tom Holland en "No Way Home"

HERMOSILLO, Sonora.- 'Spider-Man: No Way Home' está a poco más de un mes (17 de diciembre) de estrenarse en cines y todos los que esperan con ansias ese momento ya tienen razones para creer que no habrá tres Tom Holland en la película.

Aunque aun no existe nada oficial, los usuarios de Internet se han ilusionado con el hecho de que Google muestra en el cast de la próxima entrega del Hombre Araña a tres actores diferentes que han dado vida al héroe de Marvel: Tobey Maguirre, Andrew Garfield y Tom Holland .

Según Google, el elenco de 'Spider-Man: No Way Home' incluye a tres actores que han dado vida al Hombre Araña.

Así como la supuesta aparición de Alfred Molina como el Doctor Octupus, a quien en meses recientes lo han reconocido por la frase en el tráiler "Hola, Peter" y sus memes "¡Pedro, qué gusto de verte!".

Razones para creer que no habrá tres Tom Holland

Además circularon supuestas filtraciones en las que se ven a los Spider-Man de los tres actores, sin embargo se ha cuestionado la veracidad de la imagen, ya que hay algunos detalles por los que sospechan que se trate de un montaje.

Además se ha hablado de las declaraciones ante prensa que el propio Tom Holland, actual Peter Parker, ha dado como en la reciente hecha por Total Film Magazine que dejó entrever la participación de personajes que aparecían en anteriores entregas.

Todos se ponen los pantalones de la misma manera por la mañana ”, Dijo Holland. “Fue interesante que esos tipos entraran porque tienen cierta propiedad sobre Spider-Man a su manera (...) estoy hablando de Alfred, Jamie y esos tipos. Ver entrar a Alfred y tener que adaptarse y cambiar a la forma en que se las películas, pero también cambiar de hacen director, y también (el hecho de que) ahora yo soy Spider-Man. Fue realmente interesante ver a estos actores adaptarse y cambiar lo que estaban haciendo para adaptarse a la era moderna ”.