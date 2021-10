"Se acostaron en el hotel": Alicia Machado asegura que Kimberly Flores sí fue infiel

MÉXICO.- En un reciente episodio de La casa de los famosos, Alicia Machado hizo fuertes declaraciones acerca del pasado escándalo entre Kimberly Flores y Roberto Romanos, de quienes se dijo que sostuvieron una relación en el programa, luego de que se les viera muy de cerca en la casa a pesar de que ambos estaban involucrados en otras relaciones.

Mucho se habló después de que la interacción entre los famosos fue actuada pero esto no impidió que Flores fuera objeto de fuertes críticas que la acusaban de infiel, pues está casada con Edwin Luna, vocalista de La Trakalosa. A pesar de que Kimberly ya no forma parte del reality luego de su repentina salida “por motivos personales”, sus compañeros siguen hablando de ella y de su comportamiento con Romano.

En una conversación con otra de sus compañeras, la venezolana habló de la vida amorosa de Roberto, con quien ha mantenido una complicada relación. Machado afirmó que el actor es todo un Don Juan, ya que buscó hacer conquistas en el show a pesar de que tenía relaciones sentimentales con otras mujeres desde antes de ingresar a La casa de los famosos. La exreina de belleza dijo que una de ellas era precisamente Kimberly Flores, con quien mantuvo relaciones sexuales en un hotel.

"Ya sé absolutamente todo, el collar que trae se lo regaló una jeva que lo está esperando, que él le dijo a ella que él está enamoradísimo de ella”, empezó diciendo. “”, agregó.

Kimberly volverá al show

Recientemente se habló en el programa de unos supuestos mensajes que Roberto Romano le mandaba a la esposa de Edwin Luna, los cuales han sido el tema de la discordia, pues Romano está muy preocupado por que salga a la luz lo que contenían esos recaditos y es por esto que la producción hará que Flores regrese a la casa.

Pese a que la modelo guatemalteca dio la cara en su canal de YouTube y defendió a capa y espada su reputación, señalando que nunca le fue infiel a su esposo Edwin Luna, muchos creen que sí hubo algo más con Roberto y que esas cartitas son la evidencia.