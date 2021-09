Mamá de Kimberly Flores asegura que el amor entre su hija y Edwin Luna es "falso"

CIUDAD DE MÉXICO.- Kimberly Fores y Edwin Luna han estado en vueltos en polémicas después de que la cantante decidiera salir del programa ‘La Casa de los Famosos’ porque uno de sus hijos la necesitaba.

Y ha sido la mamá de la cantante quien ha dado de que hablar porque desde hace unos años ha declarado que supuestamente se casó con Edwin solamente por intéres, tiempo después se disculpó porque en aquel entonces se encontraba enojada.

Pero ahora Becky Colombani, dejó en claro que Edwin Luna manipula a su hija y a ella le gustaría poder interceder en la relación de ellos.

Fue por medio de una entrevista del programa ‘Suelta la Sopa’ que la señora declaró en contra de lo que decidió hacer Edwin Luna para que Kimberly saliera del reality show donde era una de las favoritas.

Becky agregó que el cantante ya en una ocasión utilizó esta manipulación cuando le dedicó una canción a Alma Cero, que lo describió como un ‘show perfecto’ que al final era una “farsa”.

Él tuvo miedo porque Kimberly estaba muy metida ahí podría haber sido que hubiera quedado entre las finales o algo así cosa que a él no le convenía” comentó la mamá.

Además la mamá de Kimberly reveló que se dio cuenta que su hija no quiere a su esposo, porque no lloró cuando lo vio, incluso agregó que el hecho de publicar una fotografía en el que aparece besándose, eso no era amor.

Por si fuera poco Colombani comentó que Edwin se encargó de comprar a su hija por Estella lo ha obedecido y ha hecho lo que él quiere, algo que no podía hacer con Alma Cero o con otras mujeres con las que ha estado.

Para finalizar Becky dejó en claro que Kimberly no es feliz y es algo muy notorio, porque al final está viviendo lo que ella pasó.

¿Kimberly Flore se unió a ‘La Casa de los Famosos’ por problemas en su relación?

En más de una ocasión se ha dicho que Kimberly llegó al reality show porque supuestamente tenía algunas diferencias en la relación con Edwin Luna.

Kimberly Flores admitió que su estancia en el programa funcionaría como un respiro para poder darse un tiempo de su relación para reflexionar y pensar bien su situación.