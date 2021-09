Aseguran que Roberto Romano es gay y se prostituía; revelan nombres de los famosos con los que anduvo

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que Roberto Romano mostrara su lado mujeriego y galán en “La Casa de los Famosos”, un supuesto amigo del actor aseguró a la revista TvNotas que es gay y está fingiendo que le gustan las mujeres para ganar el reality.

Este martes la revista de circulación nacional publicó una entrevista con una persona que dijo ser muy amigo de Roberto Romano, a quien señaló de homosexual y tramposo, ya que sólo está engañando a las mujeres del reality de Telemundo y al público, pero los que lo conocen saben que es un “patán”.

El informante anónimo comentó que su “amigo” es muy buen estratega y que es capaz de hacer cualquier cosa por ganar el premio de los 4 millones de pesos, ya que desde 2019 se quedó sin trabajo y le cerraron las puertas “por misógino”.

De entrada, el premio de 4 millones de pesos es algo que lo motiva a ir con todo, porque desde 2019 no tenía proyectos en tele y luego menos por la quemada que se dio al pelearse en redes con una mujer, pleito que le costó que lo sacaran de las grabaciones de Imperio de mentiras (2020) y que Televisa lo congelara en lo que se calmaban las cosas. De hecho, asistió al casting de Guerreros 2021 e igual prometió que daría de qué hablar, pero Televisa aún no le quita el castigo, por eso fue a Telemundo”, dijo.

Entre las múltiples cosas que Romano estaría dispuesto hacer, agregó, es “coquetear” con las mujeres de la casa sin importarles en hacerles daño, como en el caso de Alicia Machado, o destruir u matrimonio, como casi lo logra con Kimberly Flores y Edwin Luna.



¿Por qué aseguran que a Roberto Romano le gustan los hombres?

A pesar de que a Roberto Romano se le han conocido varias mujeres, la fuente de TvNotas asegura que el actor de “El Señor de Los Cielos” es gay y ha andando con varios hombres por dinero.

“Se le han conocido mujeres bellas y famosas como pareja, pero está haciendo mal las cosas. Él es gay, le gustan los hombres, pero no ha salido del clóset y no está en sus planes salir nunca. Además, lo que más me molesta, y esto es por lo que he decidido hablar, es que le ha hecho daño a muchas mujeres como lo está haciendo ahora en La Casa de Los Famosos”, añadió.

Según la publicación de la revista de espectáculos, Romano habría salido con algunos hombres famosos, como Mauricio Mejía, cuando vivía en México, y hace dos años habría salido con Javier Jattin y su pareja, con quien la habría pasado muy bien.

La fuente también aseguró que el intérprete tenía amoríos con hombres ricos, a quienes contacta cuando necesita dinero para que lo ayuden económicamente porque no tiene trabajo.

“Sí, pero eso lo hace cuando anda sin dinero, cuando en verdad necesita que lo mantengan. Ya sabrás cómo se las ha gastado desde 2019, cuando se quedó sin trabajo, incluso llegamos a pensar que hasta se prostituía, porque no hay cómo llamarle al sexo a cambio de dinero. A todos sus ligues se los llevaba a su casa en Toluca o él se iba de fin de semana con sus ‘amiguitos’ para que le pagaran todo y ya en la despedida les pedía dinero”, apuntó.