Edwin Luna asegura que no desea que Kimberly Flores sea "Una mujer encerrada en casa"

CIUDAD DE MÉXICO.- A casi una semana de que Edwin Luna fuera por su esposa Kimberly Flores a "La Casa de los Famosos", aseguró que apoya incondicionalmente a su esposa y no quiere detener su desarrollo profesional.

Así lo contó en una entrevista realizada para el reality show de Telemundo, en donde el cantante explicó los motivos por los que no pudo más y fue por Kimberly.

Kimberly Flores se perfilaba como una de las participantes más fuertes del show, pero su esposo Edwin Luna fue por ella y le pidió se saliera del reality, argumentando que sus hijos son la prioridad.

Y todo este argumendo nace a partir que los usuarios de redes criticaron la acción de Luna y hasta lo culparon de querer frenar la carrera profesional de su esposa.

"La persona correcta en decir si la he apoyado es ella, pero siempre la ha apoyado, desde que llegó de Monterrey, cuando ella tomó la decisión de entrar al medio, la apoyé siempre eh estado detrás de ella", aseguró Edwin Luna.

"Se que la gente cree que yo quería sacarla para que no avanzara o no se hiciera más popular, pero al contrario, em cada alfombra roja, en cada evento, ella siempre ha estado conmigo y siempre la he presentado como Kimberly Flores... Nunca la he buscado para ser una mujer que esté encerrada en casa", comentó.

La coquetería de Kimberly el detonante

El intérprete "Préstame a mi padre" platicó que la coquetería de Kimberly dentro de "La Casa de los Famosos" sí fue un factor importante para tomar acciones ante su posible salida del reality.

"Si fue un detonante en el sentido de mis hijos. Yo lo había platicado con ella desde el momento que entró, estábamos conscientes de lo que podía suceder. Al ver que desde el primer día Roberto Romano estuvo sobre Kim, yo lo entendí, pero no tomamos la precaución de consultar a nuestros hijos", explicó Luna durante la entrevista.

Y el cantanta continuó: "No son unos niños chiquitos, y cuando ellos empezaron a recibir todas las notas, no lo entendían; mi hijo me custionaba fuertemente y me decía que por qué ella estaba fallando".

Edwin es acusado de abuso de menores

Sobre los motivos por los que pidió a Kimberly Flores salir del reality, resaltó: "El detonante más importante fue un familiar muy importante de mi esposa, salió diciendo que yo abusaba sexualmente de mis hijos, es una acusación muy fuerte, yo tenía que ir por mi esposa porque la única persona que me puede defender, es ella", precisó.

"Yo no sé qué hubiese pasado si esto pasa a mayores y cuando ella saliera, probablemente sus hijos (de Kim) no estuvieran conmigo", expresó.

En tanto, Kimberly Flores declaró que su tiempo al interior de "La Casa de los Famosos" sería un tiempo de reflexión sobre su relación con Edwin Luna, aprovechando la distancia entre ambos, gusto que le duró muy poco tiempo ante las afecctaciones que esto causó ante los ojos de sus hijos.