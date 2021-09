La Casa de los Famosos: Mane confiesa quién le cae mal

CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado miércoles 22 de septiembre, Mane, quien logró la fama en el reality "Acapulco Shore", entró a "La Casa de los Famosos" para hacer más amigos y tal vez causar algunas controversias entre los integrantes.

Su participación ha sido muy comentadas en redes sociales y han destacado que la exShore entró con una muy buena actitud y aunque Celia Lora es una de sus grandes amigas, también ha logrado hacer una buena mancuerna con Alicia Machado, quien la cobijó desde que llegó, aunque Celia ha dejado claro que no se lleva bien con la ex miss universo.

Sin embargo, a los pocos días de haber entrado a la casa, Mane ya comenzó a dar de qué hablar, pues confesó que hay alguien que no le cae bien dentro de la casa.

Luego de haber platicado un poco con cada uno de los integrantes, Mane se sinceró con Celia Lora y le platicó que Gisella ha tenido actitudes con ella que no le han gustado.

“Me dijo hace rato, estábamos en el gimnasio y yo agarré una pelota, una pelota que está ahí y me dice, ‘esta es la pelota de los niños’ y le dije, ‘sí pero no me va a pasar nada por que yo la use…’ o sea como muy… no sé”, contó.