"Cizañosa sin amigos": Jawy responde Celia Lora luego de que insinuara que engañó a Mane con Karime

ESTADOS UNIDOS.- Recientemente La casa de los famosos sorprendió a los televidentes luego de que Manelyk González, a quien conocemos por Acapulco Shore, se integrara al reality como la nueva inquilina de la casa.

Después de que Kimberly Flores saliera de manera repentina tras los rumores de infidelidad en los que estuvo envuelta, el ingreso de la controversial Mane volvió a generar expectativas en el show que tiene a su público acostumbrado al drama que protagonizan los famosos.

En esta ocasión, fue Celia Lora quien encendió la llama de la intriga al asegurar que Jawy Méndez y Karime viajaron juntos a Las Vegas durante el fin de semana como algo más que amigos. La playmate llegó a insinuar que la amiga de Manelyk se involucró sentimentalmente con quien fuera su prometido hasta hace algunos meses y señaló de traición el comportamiento de ambos.

Y es que Celia con frecuencia hace comentarios respecto a lo mucho que la alegra que Mane terminara su relación con Jawy, alegando que él nunca fue bueno para ella.

Fueron tantos los comentarios en los que insistió Celia, que Jawy salió a aclarar las cosas por medio de sus historias de Instagram. Visiblemente molesto, aseguró que su relación con Karime es solamente de amistad y trabajo, y que Celia es una persona malintencionada que intenta crear drama entre ellos.

"Karime es mi amiga y siempre lo será y nunca me voy a meter con ella, jamás en la vida porque 1) no me gusta, 2) no me atrae y es solamente mi amiga, 3) no tengo que dar explicaciones a gente tan idiota y tan pen... que ni siquiera me interesa. Sin embargo, a los que están en duda todavía, les mando un beso y les mando esta respuesta y ustedes échenle coco, piensen lo que quieran a mí me tiene sin cuidado eso. Yo estoy feliz y estoy soltero, sí, pero eso no significa que esté buscando meterme con alguien; tal vez en mucho tiempo no vaya a estar con nadie y si sí ustedes lo sabrán y punto", dijo Jawy.