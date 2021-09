Alma Cero habla sobre el escándalo entre Kimberly Flores y Edwin Luna

CIUDAD DE MÉXICO.- Despues que Kimberly Flores fuera vista muy cercana a Roberto Romano en "La Casa de los Famosos" a pesar de estar casada con Edwin Luna, se desataron las críticas al respecto en redes sociales.

Y es ahora que la expareja de Edwin Luna, la también actriz Alma Cero rompe el silencio y se sincera ante los medios de comunicación para opinar sobre la polémica entre la pareja.

“Mira amor, hay una cosa que se llama ‘ley de correspondencia’, las leyes del universo son muy claras, entonces según tú estás vibrando y obrando en el mundo, es lo que vas a recibir”, comentó.

Cero y la "Ley de correspondencia"

La actriz comentó que está tratando de ser mejor como persona y tratando de "portarse mejor" para tener una mayor "Ley de correspondencia". "entonces yo he tratado (porque también he tenido errores en la vida) de llevarme una mejor ley de correspondencia. A esa señorita ni la conozco, no forma parte de mi presente y yo hace mucho tiempo tomé la decisión de no juzgar ni de tener opinión acerca de nada”, expresó.

Además Alma comentó que su llegaría a perdonar una infidelidad, “yo creo que no hay nadie que pueda perdonar más que Dios, todos vivimos procesos, estamos intentando ser felices absolutamente todos y yo creo que en la prueba y error, es como vas aprendiendo, no se aprende haciendo todas las cosas bien, se aprende durante las caídas y errores”, dijo.