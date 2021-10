"Pen...ja": Alicia Machado arremete contra Gaby Spanic en “La Casa de los Famosos”

CIUDAD DE MÉXICO.- Tremendo agarrón se volvieron a dar Alicia Machado y Gaby Spanic en “La Casa de los Famosos” , donde la ex miss universo le dijo a su compatriota “hipócrita, doble cara y pen… ja” .

El pasado 29 de septiembre las cosas se pusieron un poco tensas en “La Casa de los Famosos” , justo al momento de preparar los alimentos, ya que aparentemente Gaby Spanic se estaba quejando porque Alicia Machado estaba cocinando y tenía sucia el área.

La protagonista de “La Usurpadora” le hizo saber a sus compañeros que cuando ella y otra de los integrantes de la casa cocina, siempre tienen limpio el lugar.

Es que hay algo que se tiene que llamar respeto, porque, aquí conseguimos la cocina mi hermana y yo, es un desastre, y yo no voy a venir a decir: 'Esta cocina es un des… dre, tiene la inteligencia en las patas ', porque hay algo que se llama respeto ”, expresó Spanic.

Aunque no se lo dijo directamente a Machado, ella sintió la ofendida porque sabía que era la indirecta era para ella, ya que era la que estaba cocinando, por lo que decidió no quedarse callada.

“Sí, sí lo dije, ¿y qué? ¿Y cuál es el pe…? ¡Pues cocina y limpia, mamasita! Aquí no hay privilegios, yo dejo todo impecable cuando limpio. Sí, claro, y hay que aplaudirte, también, en todas tus pen…das”, le dijo Machado a Spanic.

Pero Gabriela tampoco se quedó callada y le dijo a su compañera que ella es más educada y no se expresa así de los demás, a lo que Alicia le respondió:

“Ay sí, educadísima eres. Eres doble cara, eres doble cara y todo el mundo lo sabe. Yo hago lo que me da la gana, esto no es una familia y te la aguantas. Educadísima que eres. Más falsa que pistola de mariachi, es lo que eres. ¡Hipócrita! Aquí, la única que va a brillar no vas a hacer tú, mamasita. Ese es tu problema en todos los proyectos en los que estás, que te crees que todo el mundo tiene que rendirte pleitesía y aquí todo el mundo está a la misma condición. ¡Ridícula! Respeto… respeto, ni que fueras la primera dama, pen…ja”, expresó Alicia mientras Gaby le respondía a sus provocaciones.



¿Por qué Alicia Machado y Gaby Spanic tienen pleito?

Al inicio del reality de Telemundo, la amistad entre Alicia Machado y Gabriela Spanic era muy evidente, ya que, además de ser venezolanas, tenían una amistad de años atrás, pero la relación se fracturó conforme pasaron los días en la casa.

Como se ha visto en el programa, Alicia Machado y Celia Lora no se soportan, y han protagonizado varias peleas, lo que le costó la nominación de sus compañeros, hace una semana, porque hay quienes tampoco la quieren dentro de la casa.

Pero al momento de salvar a uno de los nominados, Gaby Spanic salvó a Celia, lo que le valió que permaneciera una semana más en el reality, situación que a Machado no le pareció y se enfureció, porque la mujer que se suponía que era su amiga, apoyó a su “enemiga”.

Y así lo hizo saber a dos de sus compañeros en una plática que tuvieron, donde la actriz y presentadora de televisión llamó mal agradecida a Spanic, ya que se le había olvidado que la ayudó varias veces , incluyendo en un pleito que tuvo con TV Azteca , donde pudo recuperar su casa gracias al abogado que le había presentado.