Óscar 2022: Los mejores looks de la alfombra roja

ESTADOS UNIDOS.- Este domingo 27 de marzo se está celebrando en Los Ángeles la edición 94 de los premios de la Academia y además de conocer quiénes se llevan los galardones de la noche, una de las partes más esperadas es la alfombra roja donde los famosos lucieron impresionantes looks.

Nominadas y nominados, así como las estrellas musicales, desfilaron por la alfombra roja luciendo más elegantes que nunca. Algunas de ellas fueron las actrices que forman parte de las cintas más comentadas en la ceremonia, como Nicole Kidman, Penélope Cruz, Olivia Coleman, Kristen Stewart, Rachel Zegler, Kristen Dunst y Zoe Kravits.

Entre las actuaciones musicales destacaron Beyoncé, Billie Eilish, Sebastian Yatra, Luis Fonsi y Becky G, quienes interpretaron los números de las cintas favoritas de los premios, como Encanto, King Richard y James Bond.

Otras actrices que destacaron por su elegancia y buen gusto fueron Zendaya, quien desde los inicios de su carrera en el cine se ha destacado por su estilo único; Sofía Carson, quien lució un vestido negro de Giambattista Valli; la icónica Jamie Lee Curtis; Lily James, Lupita Nyong'o, Jessica Chastain, Maggie Gyllenhaal y Mila Kunis.

Por otra parte, los hombres de la ceremonia no se quedaron atrás y destacaron por sus looks. Algunos de los más comentados fueron Jason Momoa y Timothée Chalamet, ambos actores de Dune. El joven actor lució un saco negro adornado con brillos y no llevó una camisa debajo. Por su parte, Momoa optó por la sobriedad y usó un traje por completo en negro.