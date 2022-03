Beyoncé, Billie Eilish and Finneas, y Sebastián Yatra cantarán en la gala de los Premios Óscar

Tijuana BC.- Beyoncé, Billie Eilish junto a Sebastián Yatra forman parte de la gala musical de la entrega 94 del premio óscar que se realizará este domingo 27 de marzo.

Oficialmente estamos confirmados para cantar este domingo 27 de marzo en la entrega número 94 de los Oscar. Voy a estar cantando ‘Dos oruguitas’ representando a mi país, Colombia, y teniendo esta gran oportunidad de representar nuestro idioma, el español... No podría estar más emocionado, agradecido (...) Tengo nervios, siento muchas cosas, pero más que nada eso, agradecimiento a la vida por esto que está pasando”

Expresó Yatra en su Instagram.

Presencia latina

El colombiano es hasta ahora la presencia latina musical sobre el escenario, un tema que forma parte de “Encanto”, película de Disney también nominada.

Pero no será el único que llegue a ponerle el toque del ritmo y las letras, en la gala hará su aparición Beyonce con “Be Alive” de “King Richard”.

Billie Eilish y Finneas O’Connell le darán voz a “No Time To Die” y Van Morrison fue invitado a interpretar su canción nominada, pero no asistirá a los premios Oscar debido a la agenda de su gira, por lo que “Down To Joy” de “Belfast” no se presentará en la transmisión.