Luis Fonsi está orgulloso de estar en los Óscar: “Es un momento donde celebramos nuestra cultura"

ESTADOS UNIDOS.- Este domingo 27 de marzo se está celebrando en Los Ángeles la edición 94 de los premios de la Academia, donde muchos artistas latinos compiten por alguno de los galardones de esta noche. De igual forma, cantantes como Luis Fonsi y Sebastián Yatra prepararon una presentación musical para la ceremonia.

El cantante puertorriqueño fue invitado a formar parte del número musical “We Don’t Talk About Bruno”, la exitosa canción de la película Encanto, de Disney y ambientada en Colombia. La canción fue escrita por Lin-Manuel Miranda, quien no podrá asistir a la ceremonia debido a que dio positivo a Covid-19.

En la presentación también aparecerán otros miembros del elenco como Adassa, Stephanie Beatriz, Mauro Castillo, Carolina Gaitán y Diane Guerrero así como otra estrella de la música latina, Becky G. Al respecto, Fonsi describió el momento como una oportunidad para él de “seguir abriendo puertas” para los latinos en el mundo del entretenimiento estadounidense.

“Para mí es un momento donde celebramos nuestra cultura y nuestro idioma. Celebramos a un país que adoro, Colombia, y celebro la composición de un gran amigo compatriota, Lin-Manuel Miranda”, comentó el músico en una entrevista para AP el pasado 26 de marzo.

“Me siento privilegiado de cantar sobre el escenario de los premios Oscar y de poder acompañar al elenco de la película y a mi amiga Becky G en esta canción que en mi casa suena todos los días”, agregó el cantante puertorriqueño.

Una canción especial

Fonsi no reveló los detalles de su participación en este número especial. Esta es la primera vez que una canción no nominada a ninguna categoría se interpreta en vivo, pues, aunque el tema no se llevará ningún premio, sí se posicionó como la canción más escuchada de la película y rompió múltiples récords en reproducciones.

El pasado viernes 24 de marzo, Fonsi publicó en sus redes sociales fotografías al lado de Yatra y Becky G posando afuera de sus respectivos camerinos en el teatro Dolby.

“Primer día de ensayos en los premios Oscars junto a compañeros que respeto mucho. Qué increíble estar aquí!!!”, escribió en su publicación en Instagram, felicitando a Yatra y expresándole que “estamos todos apoyándote en este momento tan importante”.