Premios Óscar: Grandes nombres en las categorías musicales

Madrid, España.- Grandes nombres fueron nominados en las categorías de mejor banda sonora y mejor canción para los premios Óscar.

Entre ellos están Beyoncé, Van Morrison, Hans Zimmer, Billie Eillish, Alberto Iglesias o Lin-Manuel Miranda.

Y aunque los premios musicales por excelencia son los Grammy, este año los Óscar tienen talento para derrochar.

Dos categorías que siempre suscitan mucho interés, pese a lo cual la Academia de Hollywood ha decidido que el premio a la mejor banda sonora sea uno de los ocho cuyos ganadores se anunciarán antes del que arranque la gala del 27 de marzo en el Dolby Theater de Los Ángeles, California.

Hans Zimmer y Billie Eilish, los favoritos

El alemán Hans Zimmer, por su trabajo en "Dune", y Billie Eilish y su hermano Finneas O'Connel con "No time to die" para el filme de James Bond, son los grandes favoritos para alzarse con el Óscar en las categorías musicales en la 94 edición.

El compositor alemán, uno de los grandes nombres de las bandas sonoras de la actualidad ya tiene un Óscar, por la música que compuso para "The Lion King" (1994).

Se antoja poco para las doce nominaciones que acumula, por trabajos tan brillantes como los de "Rain Man" (1988), "Gladiator" (2000) 0 "Interstellar" (2014).

Pero sería raro que este año se le escape su segunda estatuilla por la sutil banda sonora que ha escrito para el "Dune" de Denis Villeneuve, que ya le ha valido el Bafta, el Globo de Oro o el Critic's Choice Award.

Favoritos en los premios

En el caso de Eilish y O'Connel, su carrera de premios ya comenzó el año pasado con el Grammy a mejor canción para una producción audiovisual.

Y desde entonces la canción, que tiene un estilo que recuerda a otros temas de la saga de Bond, con un tono melancólico y oscuro y destacados arreglos orquestales, precisamente a cargo de Zimmer, ha arrasado en todos los premios.

"No time to die" se ha llevado el Critic's Choice, el Globo de Oro, los premios de los críticos de Chicago o Hollywood, el Gold Derby o el de la Asociación de Críticos de Música de cine.

Una canción que los hermanos escribieron en tan solo tres días y cuya primera versión grabaron en un autobús aparcado en un solitario parking de Texas, solo con la voz de Eilish.

"Dos oruguitas", los talentos de Miranda y Yatra

La segunda canción en el orden de favoritos es "Dos oruguitas", compuesta por Lin Manuel Miranda para la cinta de animación "Encanto", la historia de Disney ambientada en Colombia. Un tema que canta en español el colombiano Sebastián Yatra.

Una elección cuando menos soprendente que Disney presentara este tema a los Óscar cuando otra de las canciones de "Encanto", "We don't talk about Bruno" se ha convertido en todo un fenómeno musical a nivel mundial, alcanzando el número uno en Billboard Hot 100 en Estados Unidos.

Las dos canciones son de Miranda, que se sumergió en la cultura colombiana durante cinco años para escribir los temas, como explicó Yatra en una entrevista tras anunciarse la nominación de "Dos oruguitas".

De ganar el Óscar, sería la segunda canción en español en lograrlo tras "Al otro lado del río", de Jorge Drexler para "Diarios de motocicleta", vencedora en la edición de 2005.

Más talento en español, el de Alberto Iglesias

Y más música compuesta por talento español, la banda sonora de Alberto Iglesias para "Madres paralelas", de Pedro Almodóvar, uno de los cineastas con los que más ha trabajado en su carrera el compositor donostiarra.

Sin embargo es la primera vez que consigue una nominación al Óscar por un trabajo con Almodóvar. Hasta ahora ha optado a la estatuilla con sus composiciones para "The Constant Gardener" (2005), "The Kite Runner" (2007) y "Tinker Tailor Soldier Spy" (2011), aunque en ninguo de los tres casos obtuvo el galardón.

Una composición que creó tras ver la cinta sin acabar el montaje. Le conmovió la profundidad de los personajes y la complejidad de las emociones, que tenían una "resonancia musical casi inmediata", según explicó tras anunciarse su nominación.

A partir de ahí elaboró los primeros esbozos de una banda sonora tan variada como los estados de ánimo de las protagonistas de la historia y con un potente tema central con instrumentos de cuerda.

Franco, Britell y Greenwood, con menos opciones

La categoría de banda sonora se completa con otros tres brillantes trabajos, el Germaine Franco para "Encanto", el de Jonny Greenwood para "The Power of the Dog" y el de Nicholas Britell para "Don't Look Up".

Franco, californiana de origen mexicano, fue la primera compositora latina en ser miembro de la Academia de Hollywood y ha sido la primera mujer en componer la banda sonora de un filme de Disney. Ahora podría marcar un nuevo hito al ser la primera latina en lograr un Óscar en esta categoría, aunque sus opciones parece escasas-

Si hay alguien que puede aguarle la fiesta a Zimmer es Greenwood con su trabajo para el filme de Jane Campion. Es su segunda nominación por una música que acompaña muy bien al complejo filme de la realizadora neozelandesa, que es el favorito de la edición, lo que puede arrastrar votos en las categorías en las que está nominado, doce en total.

En el caso de Britell es su tercera nominación, tras "Moonlight" (2016) y "If Beale Street Could Talk" (2018)-. Su composición para "Don't Look Up" ha entrado en los cinco finalistas y se merece el puesto, pero es la última en todas las quinielas de medios especializados.

Beyoncé, Van Morrison y Diane Warren, un trío de lujo

Y si el nivel es alto en la banda sonora, no lo es menos en la canción, donde a Eilish y Miranda les acompañan nada menos que Beyoncé, Van Morrison y Diane Warren.

Ha ganado 28 Grammy y es una de las grandes estrellas actuales de la música, pero Beyoncé se estrena como nominada a los Óscar con "Be alive", la canción para "King Richard" escrita junto a Dixson, una balada rítmica y potente sobre la trayectoria de las hermanas Williams.

Muy diferente al estilo del "Down to Joy", de toda una leyenda de la música, Van Morrison. Una composición que se integra a la perfección en los temas de la película "Belfast", una emotiva historia autobiográfica de Kenneth Branagh sobre su infancia en su ciudad natal, la misma del músico.

Frente a ellos, toda una veterana en esto de los Óscar, Diane Warren, que acumula trece nominaciones, algunas compartidas con nombres como los de Lady Gaga, Laura Pausini o Albert Hammond. En esta edición opta al Óscar por "Somehow you do", para la película "Four Hood Days".

Mucha música y muchos estilos para dos premios que se conocerán en tan solo ocho días.