"Me quiere a mí": Yailin, novia de Anuel AA, responde a las indirectas de Karol G

ESTADOS UNIDOS.- Una de las relaciones más polémicas en el mundo del reguetón es la de Anuel y Karol G, quienes terminaron su relación el año pasado, dejando en claro que quedaron como amigos por el buen noviazgo que vivieron durante un buen tiempo.

Los fanáticos de los artistas del género urbano expresaron su tristeza al confirmar la noticia de su ruptura, pues aseguraron que eran su pareja favorita por sus continúas pruebas de amor. Es por ello que desde que el intérprete de "Secreto" mencionó que tenía una nueva relación, hubo quienes dijeron que solo la usaba por superar a la cantante colombiana.

Y hace un par de días que Karol G y Becky G estrenaron "Mamiii", un tema que muchos usuarios interpretaron como una indirecta hacia Anuel AA, quien recientemente se comprometió con Yailin.

Dicho tema de las latinas habla de una relación tóxica, sobre un hombre que intenta superar su pasado romance al quedarse con otra mujer: "Llorando estabas tú y como no te salí, andas comiéndote a otra pero estás pensando en mí. A veces no te cambian por algo mejor y ni siquiera por algo más rico", se escucha en el estribillo.

Ante los comentarios con relación a esta canción y las indirectas que presuntamente se lanzaron hacia la cantante boricua, ella decidió no quedarse callada y respondió a la exnovia de su ahora prometido con otra canción.

La letra del nuevo tema de Yailin, 'La Más Viral' se presume que es una respuesta para Karol G, ya que se habla sobre un noviazgo en el que el hombre no está con su novia por brujerías, sino por "lo que le hace noche y día".

"Lo tengo loco y lo provocho y como lo toco, no te pongas bruta tengo lo que le gusta contigo no disfruta. Lo tengo amarrado y no es con brujería, es lo que le hago en la noche y el día (...) Te doy donde te duele. Me quiere a mí, me quiere a mí, me quiere a mí", cantó la pareja de Anuel AA.

Pese a que compartió esta letra desde un video que publicó en sus redes sociales, Yailin no entró en detalles si se trataba de su próximo sencillo o si realmente era una respuesta a lo expuesto por Karol G.