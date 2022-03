Gustavo Adolfo Infante revela que Gaby Spanic puso una orden de restricción en su contra

MÉXICO.- El pasado jueves 10 de marzo trascendió la noticia de que el conductor y periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante tenía una orden de restricción en su contra, la cual presuntamente habría sido interpuesta por Alfredo Adame, con quien desde hace mucho tiempo tiene una marcada enemistad.

Sin embargo, el conductor desmintió esta información durante la transmisión de su programa De Primera Mano. Adolfo Infante aclaró que sí tiene una orden de restricción, pero fue Gaby Spanic quien tomó esta acción en contra suya.

Según sus propias palabras, la actriz venezolana pidió a las autoridades que le concedieran dicha orden. Por asuntos legales, el periodista no pudo mencionar su nombre y se refirió a ella como “la señora que me debe dinero”.

“Ha trascendido que Adame me había puesto una orden de restricción. No, no existe, la orden se la puse yo. La que sí me puso una orden de restricción fue la señora esta venezolana”, dijo.