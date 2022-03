Omar Chaparro cuenta que se peleó con un periodista: "Eduardo Yáñez se queda corto"

MÉXICO.- El pasado 6 de marzo Omar Chaparro estuvo como invitado especial en el programa de YouTube La Cotorrisa donde contó algunas divertidas anécdotas sobre experiencias a lo largo de su carrera, así como algunas polémicas. En la charla con los conductores, el actor narró que en una ocasión llegó a golpear a un reportero de Televisa, al estilo de Eduardo Yáñez.

Chaparro fue cuestionado sobre cómo es su relación con los reporteros, ya que, según sus anfitriones, la prensa puede llegar a ser hostil con los famosos. Ante esto el actor confesó que solo una vez ha tenido un desencuentro con un periodista pues asegura que perdió la paciencia y “actuó con el estómago”.

“No sé si hice mal o si hice bien, pero lo tiré al suelo y lo revolqué, lo patee, peor que Yáñez, yo lo costaleé, lo pataleé, le pegué en el estómago, pero ojo, muy controlados mis golpes, a diferencia de Alfredo Adame yo sí entrené toda mi vida”, contó el conductor.

Según relató, el reportero le hizo preguntas muy incómodas y personales, como si tenía hijos fuera del matrimonio. Chaparro estaba vestido de la Licenciada Pamela Juanjo y, sin salirse del personaje, le pidió respeto al periodista, quien no dejó de insistir con los cuestionamientos.

“Sí estaba muy enojado, pero estaba vestido de la Licenciada Juanjo y yo le decía: ‘Usted está provocando a una mujer’, y me decía: ‘Usted tiene una hija fuera del matrimonio’, hasta que ya dije: ‘Yo soy cinta negra’ y ¡pam!, yo estaba encabrona**, me le fui encima y le decía: ‘Para que respete pend***’, y nunca más me volvió a entrevistar”, contó.

Adame y la prensa

Omar Chaparro señaló que es parte de ser actor el recibir el acoso de los medios, así como provocaciones de quienes esperan obtener una respuesta explosiva y hacer noticia al respecto. También enfatizó que se lleva muy bien con la prensa porque trata de evitar escándalos.

Finalmente, hablaron del caso de Alfredo Adame, quien a menudo protagoniza titulares de espectáculos a causa de las peleas que ha iniciado con otras figuras de la farándula y hasta con una familia ajena al medio artístico. "Adame literal encontró la manera de poder hacer una gira mediática después de que le rompieran el hoci** a él", comentaron.