Omar Chaparro reveló el "secreto" para poder recuperar su figura

CIUDAD DE MÉXICO.- Omar Chaparro se ha posicionado como uno de los artistas más populares de la televisión y cine, actualmente se encuentra haciendo su propio camino en Hollywood, donde ya ha sido parte de distintos proyectos en la actuación.

Sin embargo el también conductor ha tenido que hacer algunos sacrificios para poder obtener los papeles que ha queridos, desde subir mucho de peso hasta perder algunos kilogramos que ha llegado a verse a la tarea de mover su alimentación.

En esta ocasión el comediante publicó un video en el que se puede ver la transición de su transformación física, en la que tuvo que aumentar su peso para después volver a como se encontraba antes, pero para poder lograrlo tuvo que pedir ayuda profesional.

Omar Chaparro reveló que para poder perder tanto peso, no hay un “secreto” si no que fue a base de disciplina, esfuerzo, ejercicio y una buena alimentación, pero también dioa conocer un producto natural que lo ayudó llegar a su objetivo.





Chulad@s muchos de ustedes me han preguntado cómo le hice para bajar de peso, No hay trucos con esto, se requiere de disciplina, ejercicio y alimentación balanceada, en esta ocasión yo probé el té Belly Killer de @bcwellness_ y me encantó! Tiene ingredientes naturales que me ayudaron a mejorar mi digestión y lograr mis resultados más rápido, se los recomiendo mucho pero insisto no es magia, bajar de peso es como la vida misma, hay que tener una meta clara de lo que quiere y ponerse a trabajar” se puede leer en la publicación.