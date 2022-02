Omar Chaparro reveló el "secreto" para tener un matrimonio exitoso

CIUDAD DE MÉXICO.- Omar Chaparro se ha convertido en uno de los actores más famosos de la televisión mexicana, esto gracias a su larga trayectoria en la televisión y que actualmente se encuentra haciendo su propio camino en Hollywood.

El también comediante se ha caracterizado por su buen humor y humildad que siempre muestra frente a sus fanáticos, pero también mantiene uno de los matrimonios más estables del espectáculo, a lado de Lucía Ruiz de la Peña.

En más de una ocasión Omar se ha dejado ver muy enamorado de su esposo, incluso ha llegado a compartir las sorpresas que le llega a preparar por su cumpleaños o aniversario de bodas, con cenas románticas o serenatas.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que el actor publicó un video en el que captó a su mujer recién levantada y con pijamas, escena que al parecer “molestó” a la “Mojarrita” mejor conocida por sus seguidores.

Durante la grabación Omar Chaparro confesó que muchos de sus fanáticos le cuestionan sobre cómo le hace para que su matrimonio sea exitoso, a lo que este responde que todo es gracias a su esposa y manera de vestir.

Muchos me han preguntado cuál es el éxito de matrimonio, cómo le hago para mantenerme enamorado, el secreto es ella su manera de vestirse, su glamour” reveló el artista.

Ante esta confesión por su parte Lucía se dejó ver un poco “enojada” debido a que ya le había pedido que no le hiciera bullying y hasta se le puede ver como comienza a brincar por la “desesperación”.

Seguramente el actor solamente realizó este video para hacer “enojar” a su esposa pero de una forma divertida y es que no ha sido la primera vez que la sorprende, hace unos meses compartió un baile sensual que le preparó en su cocina.

Omar Chaparro llegó a tener propuestas inapropiadas por parte de sus fanáticos

Durante una entrevista para el programa de Ventaneando, el también conductor reveló que la fama lo ha llevado a experimentar situaciones extrañas con sus fanáticos, donde algunos de ellos le han llegado a ofrecer dinero a cambio de un encuentro íntimo.

"Hace no mucho estaba haciendo un concierto con banda, porque también grabé música con banda y llegó un cuate con un fajo de billetes y me pidió que me fuera con sus esposa, y la verdad es que ya me gasté el dinero y la muchacha… no me fui con ella, pero si llegó con el fajo de dinero” comentó el artista.