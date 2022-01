Omar Chaparro reveló haber recibido propuestas inapropiadas por sus fanáticos

CIUDAD DE MÉXICO.- Omar Chaparro ha sido reconocido por su larga trayectoria en la televisión, donde sus personajes de comedia lograron atrapar al público y ofrecerle oportunidades fuera de México.

El actor en más de una ocasión ha dicho frente a las cámaras que haber llegado al éxito, fue a base de much trabaco y de tocar puertas y oportunidades para poder tener trabajo en la televisión.

Pero ahora la fama que tiene le ha tocado vivir todo tipo de experiencias con algunos de sus fanáticos, que no sólo por medio de redes sociales le han ofrecido dinero con tal de tener un encuentro íntimo con él.

Fue para una entrevista de ‘Ventaneando’ que el famoso actor reveló una situación que vivió en un lugar público, cuando inesperadamente un hombre se le acercó de que complaciera a su esposa a cambio de mucho dinero.



“Hace no mucho estaba haciendo un concierto con banda, porque también grabé música con banda y llegó un cuate con un fajo de billetes y me pidió que me fuera con sus esposa, y la verdad es que ya me gasté el dinero y la muchacha… no me fui con ella, pero si llegó con el fajo de dinero” comentó el artista.