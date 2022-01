Eduardo Yáñez como travesti: ''!Estoy buena!''

Ciudad de México.- El actor Eduardo Yáñez habló del constante entrenamiento por el que pasó para lograr encarnar la femineidad que requería su nuevo personaje como travesti para la serie ''El tío'' que se estrenará próximamente.

Pese a que Yañez es conocido por sus papeles protagónicos que ha tenido a lo largo de su carrera, esta vez reconoció sinceramente el reto que tuvo que enfrentar con dicho proyecto.

A partir de que me dieron el papel, empecé a comportarme como una mujer, ¡claro!, en mi casa, a solas, caminando como modelo, mujer, tratar de adoptar esos movimientos femeninos, que son tan detectables en una mujer, se me hace de los personajes más difíciles que me ha tocado hacer en mi carrera, la dificultad fue lograr llegar a verme como una mujer, y pues ¡estoy buena!”