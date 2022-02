¿Cómo recuerda Eduardo Yáñez a su madre?

Ciudad de México.- El actor Eduardo Yáñez habló sobre cómo se siente, después de que hayan pasado casi 2 años desde la muerte de su madre, María Eugenia Luévano.

Durante el programa Hoy, Yáñez habló sobre cómo recuerda a la mujer que le dio la vida.

Desde que me hace falta, no he tenido un solo día triste o algún recuerdo que venga a mi memoria donde me haga entristecerme, al contrario, me acuerdo de ella porque era muy chistosa mi mamá... Hay muchas situaciones en la vida que en el momento que te están pasando son un gran drama ¿no?, y después cuando las recuerdas no te queda más que reírte porque es muy chistoso, y bueno, a mi mamá siempre que la recuerdo es con mucha alegría, con mucha nostalgia en el sentido de que me hacía muy feliz”