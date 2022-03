El Buki arrepentido de haber rechazado a Lucero

Ciudad de México.- El cantante Marco Antonio Solís, también conocido como El Buki, reflexionó sobre los errores de su vida durante el lanzamiento de su tequila ''Tesoro Azul''.

Aunque en este momento continúa creciente como empresario tras la inauguración de su Mansión Solís en Michoacán, el artisto reveló que no todo ha sido bueno en su vida.

“Que hay que esforzarnos, que hay que seguir adelante, que es motivo de mucho orgullo venir de abajo, en mi caso, tengo también en mi lista muchos fracasos, también, es hermoso levantarse una vez más, esto no es fácil, pero vale mucho la pena”, expresó el cantautor en entrevista para el programa Hoy.

De igual froma, Solís expresó que una de las decisiones que más le pesa y de la cual más se arrepiente es de no haber colaborado con Lucero.

Yo creo que he dejado ir muchas cosas, porque no las he sentido, entonces a lo mejor han sido cosas importantes, no sé, vamos a decir una telenovela que deje ir un día que me ofrecieron hace muchos años con Lucero, he dejado ir contratos de producciones con otros artistas, que tampoco, quiero ahí reiterar, si no pasó por mi corazón no lo hice, y a lo mejor debí hacerlo, pero bueno, las pruebas son esas”