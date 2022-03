Laura Zapata arremete contra AMLO por hablar de Belinda: "que se ponga a trabajar"

MÉXICO.- En un encuentro con la prensa el pasado 7 de marzo, Laura Zapata habló de cómo va su candidatura a la Secretaría de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), sobre la cual mencionó que su planilla está a la espera de la Comisión Nacional Electoral deje de exigir requisitos que no aparecen en la convocatoria y que entorpecen el proceso de elección.

Según contó, los miembros del Instituto están cometiendo muchos errores e irregularidades con las planillas, como exigir que los candidatos acudan presencialmente a dejar una carta compromiso, lo que no aparece en la convocatoria. Zapata declaró que esto es un problema causado por una falta de “comprensión lectora” por parte del comité.

Por otro lado, la prensa le preguntó qué opina sobre las recientes declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien confirmó que Belinda tiene una deuda con el SAT, pero dijo que no se “irían contra ella”, sino contra los grandes empresarios, cuyas deudas sí representan una amenaza para el presupuesto público.

“O sea que sigue en el chisme, ya que se ponga a trabajar. Yo no sé, lo que tiene que hacer es trabajar, que deje el chisme, que deje la vecindad a un lado porque México vale muchísimo más que ese chisme de ese Palacio Nacional”, declaró la actriz.

Acusaciones contra Belinda

Los conductores de Chisme no Like, quienes recopilan la entrevista, opinaron que Zapata no está al tanto de que el asunto no se trata de un chisme, sino de una problema serio de estafas y deudas del que supuestamente han hecho una extensa investigación.

Los periodistas han afirmado en más de una ocasión que la familia de Belinda salió de España luego de que su padre estafara a su familia para quedarse con una herencia familiar. Incluso han tenido entrevistas con la supuestas hermana y sobrina del padre de Belinda, quienes han contado cómo les afectó el robo de la herencia.

De igual forma, han afirmado que la cantante engaña a sus parejas para que le den dinero que supuestamente usaría para pagar la deuda, pero con el que termina quedándose. Todas estas acusaciones fueron hechas en medio del escándalo de la ruptura de la española con Christian Nodal y han alcanzado tales dimensiones que la cantante habría amenazado con demandar a los conductores del programa si siguen mencionando su nombre.