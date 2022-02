Laura Zapata señala que la ANDA no cuentan con medicinas y denuncia abandono de La Casa del Actor

MÉXICO.- Laura Zapata insiste en su lucha por ser la siguiente secretaria de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) y recientemente aseguró que Jesús Ochoa ha dejado a la deriva a los actores durante su administración. Según declaró Zapata en un reciente encuentro con la prensa, sus colegas del medio y miembros del sindicato no cuentan con medicamentos que supuestamente ofrece la ANDA.

“Ya no hay medicamentos para los actores, ya no hay hospitales, ya no hay tratamientos. Ya vas a previsión social de la Asociación Nacional de Actores y está cerrado. Ya no hay medicamentos, ya no te puedes enfermar, ya puedes hablar nada más los lunes y los viernes. No se mueran, eh, más que el lunes y viernes”, dijo la actriz visiblemente molesta.

Después agregó que también desaparecieron las farmacias, los convenios y que la Asociación es una farsa en estos momentos porque no ofrece los beneficios prometidos a sus miembros. También señaló que el secretario general de la ANDA, Jesús Ochoa, se ha mantenido indiferente a la problemática y que incluso tiene abandonada La Casa del Actor.

“Esto es de verdad vergonzoso, a mí el señor Jesús Ochoa en persona me dijo: ‘ya quiero que vengan por los viejitos sus familiares porque los tenemos que mantener’. O sea, estamos en manos ¿de qué?, ¿qué calificativo?”, comentó.

Abandono en La Casa del Actor

Zapata agregó que ella está al cuidado de su abuela, de 104 años de edad. Enfatizó que hace todo por cuidarla y que contrató a dos enfermeras para que siempre haya alguien al pendiente de ella. Comparó esta situación con la de La Casa del Actor donde asegura que solo dejaron a dos cuidadores para los 37 habitantes del asilo.

Finalmente, aseguró que Ochoa tiene varias demandas en su contra a causa de su administración y expresó sus deseos de que alguno de estos procesos legales se concrete. “Hay que tirar a los corruptos”, fueron las palabras con las que la actriz finalizó su comentario sobre el estado actual de la ANDA.