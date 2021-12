Pese a escándalo, Jesús Ochoa sigue en 'La Usurpadora, el musical'

MÉXICO.- La producción del filme "La usurpadora, the musical", desmintió esta tarde que el actor Jesús Ochoa haya sido despedido del proyecto, como se aseguró este martes. La actriz Susana Zabaleta, participante en el proyecto, dijo que Ochoa había salido del mismo, aunque no confirmó si fue tras un presunto incidente con una integrante del equipo. Y que Santiago Limón, director del largometraje, les había comunicado la decisión.

"Es un hecho", dijo Zabaleta, quien señaló una posible modificación del final de la cinta, a causa de ello. Hoy las compañías Pantelion Films y The Lift Entertainment Productores aseguraron que el actor de "El segundo aire" continúa en el largometraje basado en la telenovela de los 90's. "Atendiendo los comentarios, rumores y malentendidos relacionados con el actor Jesús Ochoa y con su supuesta salida del elenco de "La Usurpadora, The Musical", les informamos que dichos rumores no son ciertos y, en consecuencia, podemos confirmar que el actor continúa en el proyecto", se lee en un breve comunicado.

"Lamentamos que se haya generado información falsa afecta un proyecto de la magnitud de nuestra película de la cual estamos muy emocionados y esperamos con ansias su estreno en 2022", destaca.

La Usurpadora, el musical

Este miércoles EL UNIVERSAL buscó al actual secretario general de la Asociación Nacional de Actores, buscando su versión, pero sin obtener respuesta. Isabella Castillo y Alan Estrada protagonizan la historia de dos mellizas separadas al nacer y que un día se reencuentran, notando que son de carácter y posición económica opuesta.

Alejandra Ley interpreta a la nana de la familia; Cecilia Toussaint, a la abuela; Susana Zabaleta es una empresaria y Valentina, una mujer trans. Doscientos bailarines en escena y 900 extras conforman esta cinta que escogió a Jalisco, Ciudad de México, Hidalgo y Nayarit, como sus locaciones.

Canciones como "La vida es un carnaval", "Mi tierra", "Livin´ la vida loca", "Bidi bidi bom bom" y "Cosas del amor" son algunas de las que contarán con coreografía, área a cargo del ganado del Grammy, Sebastian Krys.