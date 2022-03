Laura Zapata sorprende con drástico cambio de look y la comparan con Thalía

MÉXICO.- Laura Zapata sorprendió a sus miles de seguidores con una fotografía en la que muestra un drástico cambio de look. Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la actriz publicó una imagen en la que luce un peinado y maquillaje que no solo la hacen lucir varios años más joven, sino que también resaltan su parecido con su hermana Thalía.

“Que buenos son los chicos y chicas maquillistas y peinadores de @Azteca miren cómo me dejaron”, escribió la actriz en la descripción de la imagen donde luce un largo cabello ondulado en tono rubio platinado y un maquillaje de noche con detalles morados en los ojos y los labios.

De inmediato, la imagen recibió cientos de likes y cumplidos de los seguidores de la actriz, quienes elogiaron el look y le hicieron saber que lucía más joven. Así mismo, no faltaron las comparaciones con Thalía, pues aunque las actrices son hermanas el público no suele destacar el parecido entre ellas.

“Hermosa como siempre, mi reina”, “Divina”, “Espectacular”, “Qué bárbara”, “Divina”, “Con y sin maquillaje siempre estás hermosa”, “Te ves de impacto”, “Una combinación entre Thalía y Camila Sodi“, “Se parece a Araceli Arámbula“, “Se ve súper joven y hermosa”, “Mi Laura hermosa, cómo se parecen Thalía a ti es más hasta en la voz“ y “Laura, te ves hermosa te pareces a tu hermana Thalía“ son algunos de los comentarios que aparecen en la publicación.

Laura Zapata en busca de secretaría de la ANDA

La actriz insiste en su lucha por ser la siguiente secretaria de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) y en un reciente encuentro con lo medios aseguró que Jesús Ochoa ha dejado a la deriva a los actores durante su administración. Según declaró Zapata, sus colegas del medio no cuentan con medicamentos que supuestamente ofrece la ANDA.

“Ya no hay medicamentos para los actores, ya no hay hospitales, ya no hay tratamientos. Ya vas a previsión social de la Asociación Nacional de Actores y está cerrado. Ya no hay medicamentos, ya no te puedes enfermar, ya puedes hablar nada más los lunes y los viernes. No se mueran, eh, más que el lunes y viernes”, dijo la actriz visiblemente molesta.

De igual forma, agregó que hay La Casa del Actor, el asilo en el que residen 37 personas, se encuentra en abandono, pues solo hay dos cuidadores a cargo de todo el asilo. “Hay que tirar a los corruptos”, dijo la actriz sobre la situación actual.