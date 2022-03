Gustavo Adolfo Infante embargará a Gaby Spanic si no le paga fuerte suma

CIUDAD DE MÉXICO.- Gaby Spanic se encuentra en una delicada situación por tener la posibilidad de que se quede sin casa, sin su automóvil y otros bienes materiales, pues tiene un adeudo millonario que sigue sin pagar.

Todo se debe al plazo que un juez otorgó a la actriz para que le pague a Gustavo Adolfo Infante el dinero que se acordó luego de que el conductor ganara una demanda contra la protagonista de telenovelas.

Dicho plazo se vencerá el próximo 8 de marzo, día en el que Spanic deberá darle al periodista de espectáculos la suma de 193 mil 700 pesos. De lo contrario, podría perder hasta su hogar, así lo señaló el conductor al notar que la venezolana hizo caso omiso de la sentencia que se dictó hace varios meses.

Ya me dijo el abogado que (de no pagar) se le va a embargar la casa, el carro. Y si no tiene casa y carro, que debe de tenerlo, yo supongo, se gira un aviso a las empresas en donde la señora Spanic grabe para que como vayan cayendo los sueldos, vayan cayendo a mi cuenta", explicó Infante en su programa de YouTube.

Además, Gustavo Adolfo señaló en el mismo clip que subió a su canal de la plataforma digital, que Gaby Spanic le debe alrededor de 300 mil pesos, los cuales planea donar a una institución que apoya a niños con cáncer, pero reconoce que es una suma muy alta para la actriz, por lo que cree que no cuenta con ese dinero.

Es por ello que mencionó que intentó llegar a un acuerdo con la ex reina de belleza, sin embargo, el conductor reveló que ella se ha negado a contestar sus llamadas. "Yo todavía le hablé a la señora Spanic, le dije 'Oye Gaby, a la mejor no puedes desembolsar ese dinero, vamos a llegar a un acuerdo' y no me contestó nada", dijo.