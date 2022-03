Óscar Burgos revela las razones por las que se divorció de Karla Panini

CIUDAD DE MÉXICO.- Es bien conocido que Óscar Burgos fue quien estuvo detras de la creación de Las Lavanderas, en donde su exesposa Karla Panini era una de las protagonistas. Y ahora, el también actor concedió una entrevista para El minuto que cambió mi destino para hablar sobre los problemas que enfrentó durante su matrimonio, los cuales dieron paso a su divorcio.

El comediante dio más detalles sobre los motivos que lo orillaron a tomar esta decisión y poner su fin a su matrimonio. Primero, Burgos explicó que ambos comenzaron a distanciarse debido a los compromisos laborales que no dejaban que coincidieran.

Panini y yo siempre nos hemos llevado bien chido... Nos empezamos a separar porque ella estaba haciendo gira en Estados Unidos mientras yo estaba haciendo gira en México. Nos veíamos muy poco, cada tres meses nos veíamos un ratito, ya ni teníamos relaciones", reveló.

Óscar compartió para el programa conducido por Gustavo Adolfo Infante que en una ocasión, tanto él como Panini fijaron sus posiciones con relación al matrimonio y acordaron que lo mejor para ellos era terminar con la relación, por lo que prefirieron hacerlo en buenos términos antes de que algo malo pudiera ocurrir.

Fue durante su estancia en la Ciudad de México que la expareja habló sobre las dificultades que estaban atravesando en su matrimonio, en la que concluyeron que a pesar de quererse mucho, era mejor terminar en un punto ameno para ambos para evitar los conflictos.

“Empezamos a tener una plática: ‘Nos queremos un chorro, somos bien buenos amigos, tenemos un hijo en común, nos vamos a pelear un día, ¿por qué no nos separamos bien cuates?’. Nos dimos un abrazo, lloramos y nos separamos”, expresó.

Cabe señalar que precisamente en ese momento ella estaba casada con el actor mexicano, pero también mantenía una relación extramarital con América Garza, el entonces esposo de quien fue su mejor amiga, Karla Luna. Al recordar este detalle, Óscar Burgos fue cuestionado sobre el tema y él pidió a los espectadores a no juzgar a su expareja, ya que terminaron en buenos términos.

“Vamos a hacer una telenovela, tú y yo, es Óscar Burgos y Karla Panini es una pareja, Karla Luna y Américo es otra. Burgos empieza a desatender a Karla Panini cada vez más y más, ya no la pela, ya no tiene relaciones con ella. Ellos (Karla Luna y Américo Garza) tienen algunos problemas. Entonces este hombre y esta mujer empiezan a coincidir y a darse cuenta de que tienen mucho en común, y que ella no tiene nada que ver con él y él tampoco con ella, y deciden enamorarse y al final se casan”, dijo el comediante.

Asimismo, añadió que era bella historia de amor, en donde él juega un papel importante del hombre que no atendió a su mujer y que por ello fue que quedó fuera, "así lo veo yo", concluyó.

Tuvo que ir al psiquiatra por las críticas sobre su relación

Durante la misma entrevista para el programa de El minuto que cambió mi destino, Óscar Burgos se sinceró con Adolfo Infante y con el público, pues aseguró que debido a las críticas que recibió luego de hacerse público el romance entre Karla Panini y Américo Garza afectaron su salud mental, por lo que optó por pedir ayuda psiquiatrica.

Según explicó el famoso, lo que más le afectó de los comentarios negativos era que se metían con la integridad de su hijo, pues no solo lo señalaron a él por ser el 'tercero en discordia', sino que también hablaron sobre su familia, incluyendo a su pequeño hijo Gabriel.